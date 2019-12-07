Della Milles Konya’da ilahi okuyacak

BUGÜN NELER OLDU

Michael Jackson'ın müzikali "Sisterella"da başrol "Ella"yı canlandırırken Whitney Houston'ı kendisine hayran bırakarak onun vokalistliği ile devam eden Della Miles'ın kariyeri Amerika'da pek çok albüm ile süslenmiş. Başlarda iş için gelip gittiği Türkiye'de insanların içtenliği onu çok etkilemiş. İçindeki Türkiye sevdası ve öğrendikçe İslam'ı kendisine yakın bularak İslamiyet'e geçmesi ile ilgili "Her geçen gün ne kadar doğru bir karar verdiğimi görüyorum" diyen Della Miles 10 Aralık 2019'da Konya'da düzenlenecek olan Şeb-î Aruz Töreni'nde konuk sanatçı olarak yer alacak ve ilahiler seslendirecek. Bizler de SABAH Ankara için Della Miles ile bir röportaj gerçekleştirdik.İnsanlar bilmiyorlar, ama ben yıllar önceden beri İslam'ı araştırıyordum. Araştırma çalışmalarım beni tetikledi. Bir şeyin sizin için daha iyi olduğuna karar verdiyseniz onu gerçekleştirirsiniz. İslam'a geçmek benim için iyi olduğunu düşündüğüm bir şeydi. Ben de bunu yaptım. Benim için İslamiyet'e geçiyor olmak o aşamada artık normaldi. Bu su içmek gibi doğaldı.İslam zaten insanlara yakındır. İslam insanlar içindir. Bazıları inanır, bazıları inanmaz.Evet, yaşayabildiğim kadar. Dalyan'da bir evim var. Fakat çok seyahat ediyorum.Bundan 3 ay önce Konya İl Kültür Müdürlüğü'nün organize ettiği, Konya'da düzenlenen bir mistik müzik festivaline, festivali izlemek üzere özel davetli olarak gittik. Konya İl Kültür Müdürlüğü davet etmişti. Orada Mevlana Hazretlerinin torunlarından Esin Çelebi ile tanıştık. Mevlana Vakfına davet edildik. Vakıfta, Esin Çelebi tarafından Şeb-î Aruz Törenine konuk sanatçı olarak davet edildim. Törene misafir sanatçı olarak katılacağım. 2 tane İlahi seslendireceğim. İlahiler İngilizce, ancak ilahiler, benim yapmış olduğum müzikten tarz olarak oldukça farklı. Enstrümanlar tamamen tasavvufi enstrümanlar. Koro bir mistik koro, bir ilahi korosu. Dolayısıyla gerçekten sıkı çalışıyorum.DÜNYANIN neresinde olursanız olur, ruhun yolu hep aynı yol. İnancınız ve kültürünüz ne olursa olsun ruh hep aynı yol üzerinde aslında. Dolayısıyla Mevlana'nın "Gel. Ne olursan ol, gel." demesinin nedeni de o. Yani sen kendini ne hissediyorsan hisset, gel. Bu yolda sen kendini iyi hissedeceksin ki bu yol İslam yolu. İslam'la yeni tanıştım ama her geçen gün İslam'dan bir şey öğrendikçe İslam tarafından büyüleniyorum resmen. Allah da bana bir takım kapıları açıyor herhalde. Mevlana'ya atfedilen "Gel. Ne olursan ol, gel." sözünü temsil edenlerden birisi de benim sanırım, Della Miles. Şu anda üzerinde çalıştığınız yeni bir proje var mı? Aslında var. Türkiye'nin kültürünü tüm dünyaya tanıtmak istiyorum. "Della'nın Türkiye Notları" adlı bir televizyon programıyla Türkiye'yi tanımak ve karşılaştığım tüm güzellikleri ve bunların hikâyelerini televizyonda tüm dünyaya anlatmak istiyorum. Televizyon vasıtasıyla sırt çantamı alıp Türk Aile yapısını, ailelerini ve Türk kültürünü tanımaya ve tüm dünyada tanıtmaya çalışacağım. Bunu gerçekten istiyorum ama bu projeye destek olabilecek ve bununla ilgilenecek bir televizyon platformuna ihtiyaç var. Bunun dışında yurtdışında bir projemiz var. "Turner Meet Cooker". Bu bir müzikal. Tina Turner'ı Joe Cooker ile sahneden buluşturuyoruz. Tina Turner'ı ben canlandırıyorum. Büyük ihtimalle Eylül ayında bu müzikali de Türkiye'ye getireceğiz. Onun dışında konserler devam ediyor.