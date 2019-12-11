Türkiye ilklerin ülkesidir

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TÜRKIYE Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, 2019 yılında önemli projeleri hayata geçirdiklerini, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Projesi'ni çok önemsediklerini vurguladı. Söz konusu proje sayesinde sporcuların eğitimlerini de sürdürdüğüne işaret eden Yalçınkaya, "Üniversite çağında çocukları kaybediyoruz. Üniversite çağına gelmiş bir çocuğumuz, TOHM illerinde okuyup, kazandığı üniversitenin diplomasını alabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Çok önemsediğimiz TOHM Projesi'ni hayata geçirdik. Orayı belli bir sporcu kapasitesine ulaştırdık" dedi.'nu düzenlendiklerini hatırlatan Yalçınkaya, "İlk kez bir kanalda, olmaz denen bir yerde triatlon yarışı yaptık.diye tepkiler oldu. Fakat Avrupa'da çoğu yerde yarışlar kanalda yapılıyor. Bizim sularımızdan çok çok kötü sularda yarışlar var" dedi.diyen başkanYalçınkaya, Balkan Şampiyonası'nı gerçekleştirdiklerinianlatan Yalçınkaya, ilk kezPara Triatlon Dünya Kupası'nın da Türkiye'dedüzenlendiğine dikkati çekti.2020'de uluslararası yarışların sayısını artırmayı amaçladıklarını söyleyen Yalçınkaya, "Gelibolu Triatlonu bizim için çok önemli. Orada savaşan ülkeleri gelecek yıl mayıs sonunda yapacağımız yarışa davet ettik. Orayı biraz daha parlatıp uluslararası alanda bir marka değeri yaratmaya çalışıyoruz. Gelibolu inanılmaz güzel bir yer, hem de tarihi bir alan. Gelibolu bizim vizyon yarışımız" dedi.