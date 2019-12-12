‘En fazla lisanslı sporcu satrançta’

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Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay,dedi. Tulay, 2019 yılında yaptıkları uluslararası organizasyonların çok değerli olduğunu kaydetti. Gülkız Tulay,ifadelerini kullandı. 2019 yılında dört uluslararası organizasyon düzenlediklerini anlatan Tulay, şöyle devam etti:Eş zamanlı Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nı yine Antalya'da hayata geçirdik. Katılım yüksekti, ülkemizden de 125 sporcumuz katıldı. 23 Nisan haftasına denk getirdik. 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nı ise Çorum'da gerçekleştirdik. Yılı kapatırken de FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası'na Ankara'da ev sahipliği yapıyoruz."Tulay, FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası'nın ilk kez düzenlendiğine işaret ederek,diye konuştu. En fazla lisanslı sporcu sayısına sahip federasyon olduklarına değinen Tulay, "900 bin civarında lisanslı sporcumuz var. Bütün spor branşları içerisinde ilk sıradayız" dedi.