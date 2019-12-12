‘En fazla lisanslı sporcu satrançta’

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "2019, Türkiye Satranç Federasyonu açısından yoğun ama bir o kadar da başarılı bir yıl oldu"
dedi. Tulay, 2019 yılında yaptıkları uluslararası organizasyonların çok değerli olduğunu kaydetti. Gülkız Tulay, "Önemli turnuvalarla satranç sporunu her geçen gün daha da yaygın hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda da iyi yolda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim"
ifadelerini kullandı. 2019 yılında dört uluslararası organizasyon düzenlediklerini anlatan Tulay, şöyle devam etti: "Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nı Antalya'da yaptık.
Eş zamanlı Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nı yine Antalya'da hayata geçirdik. Katılım yüksekti, ülkemizden de 125 sporcumuz katıldı. 23 Nisan haftasına denk getirdik. 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nı ise Çorum'da gerçekleştirdik. Yılı kapatırken de FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası'na Ankara'da ev sahipliği yapıyoruz."
İLK SIRADA BİZ VARIZ
Tulay, FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası'nın ilk kez düzenlendiğine işaret ederek, "Organizasyonda Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtalarından görme, işitme ve fiziksel engelli satranç sporcularından oluşan karma takımlar yarışıyor. Kupaya 24 ülkeden sporcular katılıyor"
diye konuştu. En fazla lisanslı sporcu sayısına sahip federasyon olduklarına değinen Tulay, "900 bin civarında lisanslı sporcumuz var. Bütün spor branşları içerisinde ilk sıradayız" dedi.