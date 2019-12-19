Ahmet TEZCAN: Bir doğum bir ölüm

BUGÜN NELER OLDU

yılınınayı idi, Sabah Ankara'nın yayın hayatına katılması dolayısıylatemsilciliğinde bir doğuma şahitlik ediyorduk.başkent hayatına gözlerini açarken bir misyon yükleniyordu,'nin kalbi'ya göz kulak olacaktı.günlük olarak çıkarken, işte, 14 yılı geride bırakmış, o gün bugünyönetimindeoluyor. Genç kadrosuyla başarıyla her gün başkentte olan biteni'ya,ve dünyaya sunuyor.Yazı bitmez, sözün bittiği gün yazı da biter. Biz de o gün bugündür bu köşede yazıyoruz.dedirten türden mevzularıyıldır bu sütunlara taşımaya devam ediyoruz.çıktığı günden bu yana bine yakın makalemize kucağını açıp okuyucusuna sunmuş. Sıcak potalardan akan kurşunun satıra dönüştüğü yıllarda başladığımız mesleği biz de bu sütunda sürdürüyor aklımızın erdiğini, ermediğini gözler önüne seriyor ve bir kanaâtin oluşmasına bir bilginin paylaşılmasına bir sorunun çözümlenmesine çabalıyoruz. Yazıp çizmeyince gazeteci olunmuyor. İnternet çıkınca gazeteler kapanır dediler hiç de öyle olmadı, gazetecilik güç ve yaygınlık kazandı üstelik. Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, bir konuşma için Paris radyosuna geldiğinde telefonu, daktiloyu ve radyoyu göstermiş; "Bu üçü birleştiğinde dünya başka bir dünya olur" demiş. Evet çok şey değişti dünyada ama gazete o dünyada yerini buldu.'ya yazdım diyorsunuz, dünyanın her köşesinden okuyucunuz olduğuna şahit oluyorsunuz.tarihidir aslında ama o günü" ilan etmek içinolmak gerekiyor. Dünyadaölümü kutlanan tek şahsiyettir o.Ölünce nasıl bir dünyaya doğduğumuzuen iyi O biliyordu.'in hemşerisi,bizim de dostumuz, ağabeyimiz,alîm şahsiyetdaen sevdiği insanın ölümün kutlandığıgünlerinde kendi sırlarıylaHak'ka yürüdü. Öyle derin şeylersöylüyordu ki düşündürüyordu.Anlamadık deyince "" diyordu.ağabey de en sevdiği yeredoğdu, onun daoldu.Ailesinin ve dostlarının başı sağ olsun.