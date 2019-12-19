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Ahmet TEZCAN: Bir doğum bir ölüm

Giriş Tarihi: 19.12.2019
2005 yılının Aralık ayı idi, Sabah Ankara'nın yayın hayatına katılması dolayısıyla Ankara temsilciliğinde bir doğuma şahitlik ediyorduk. SABAH Ankara başkent hayatına gözlerini açarken bir misyon yükleniyordu, Türkiye'nin kalbi Ankara'ya göz kulak olacaktı. SABAH Ankara günlük olarak çıkarken, işte, 14 yılı geride bırakmış, o gün bugün Osman Altınışık yönetiminde BAŞKENTE GÖZ KULAK oluyor. Genç kadrosuyla başarıyla her gün başkentte olan biteni Ankara'ya, Ankaralıya ve dünyaya sunuyor.

Yazı bitmez, sözün bittiği gün yazı da biter. Biz de o gün bugündür bu köşede yazıyoruz. GEL DE YAZMA dedirten türden mevzuları 14 yıldır bu sütunlara taşımaya devam ediyoruz. SABAH Ankara çıktığı günden bu yana bine yakın makalemize kucağını açıp okuyucusuna sunmuş. Sıcak potalardan akan kurşunun satıra dönüştüğü yıllarda başladığımız mesleği biz de bu sütunda sürdürüyor aklımızın erdiğini, ermediğini gözler önüne seriyor ve bir kanaâtin oluşmasına bir bilginin paylaşılmasına bir sorunun çözümlenmesine çabalıyoruz. Yazıp çizmeyince gazeteci olunmuyor. İnternet çıkınca gazeteler kapanır dediler hiç de öyle olmadı, gazetecilik güç ve yaygınlık kazandı üstelik. Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, bir konuşma için Paris radyosuna geldiğinde telefonu, daktiloyu ve radyoyu göstermiş; "Bu üçü birleştiğinde dünya başka bir dünya olur" demiş. Evet çok şey değişti dünyada ama gazete o dünyada yerini buldu. Ankara'ya yazdım diyorsunuz, dünyanın her köşesinden okuyucunuz olduğuna şahit oluyorsunuz.

Aralık 17 müstesna bir ölüm gününün tarihidir aslında ama o günü "DÜĞÜN GÜNÜ" ilan etmek için Mevlâna olmak gerekiyor. Dünyada ölümü kutlanan tek şahsiyettir o. Ölünce nasıl bir dünyaya doğduğumuzu en iyi O biliyordu. Hz. Pîr'in hemşerisi, bizim de dostumuz, ağabeyimiz, alîm şahsiyet Ecz. Mehmet Arıcı da en sevdiği insanın ölümün kutlandığı Şeb-i Arus günlerinde kendi sırlarıyla Hak'ka yürüdü. Öyle derin şeyler söylüyordu ki düşündürüyordu. Anlamadık deyince "zarflayın" diyordu. Arıcı ağabey de en sevdiği yere doğdu, onun da düğün günü oldu. Ailesinin ve dostlarının başı sağ olsun.

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Ahmet TEZCAN: Bir doğum bir ölüm
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