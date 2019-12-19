Ahmet TEZCAN: Bir doğum bir ölüm

2005
yılının Aralık
ayı idi, Sabah Ankara'nın yayın hayatına katılması dolayısıyla Ankara
temsilciliğinde bir doğuma şahitlik ediyorduk. SABAH Ankara
başkent hayatına gözlerini açarken bir misyon yükleniyordu, Türkiye
'nin kalbi Ankara
'ya göz kulak olacaktı. SABAH Ankara
günlük olarak çıkarken, işte, 14 yılı geride bırakmış, o gün bugün Osman Altınışık
yönetiminde BAŞKENTE GÖZ KULAK
oluyor. Genç kadrosuyla başarıyla her gün başkentte olan biteni Ankara
'ya, Ankaralıya
ve dünyaya sunuyor.
Yazı bitmez, sözün bittiği gün yazı da biter. Biz de o gün bugündür bu köşede yazıyoruz. GEL DE YAZMA
dedirten türden mevzuları 14
yıldır bu sütunlara taşımaya devam ediyoruz. SABAH Ankara
çıktığı günden bu yana bine yakın makalemize kucağını açıp okuyucusuna sunmuş. Sıcak potalardan akan kurşunun satıra dönüştüğü yıllarda başladığımız mesleği biz de bu sütunda sürdürüyor aklımızın erdiğini, ermediğini gözler önüne seriyor ve bir kanaâtin oluşmasına bir bilginin paylaşılmasına bir sorunun çözümlenmesine çabalıyoruz. Yazıp çizmeyince gazeteci olunmuyor. İnternet çıkınca gazeteler kapanır dediler hiç de öyle olmadı, gazetecilik güç ve yaygınlık kazandı üstelik. Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, bir konuşma için Paris radyosuna geldiğinde telefonu, daktiloyu ve radyoyu göstermiş; "Bu üçü birleştiğinde dünya başka bir dünya olur" demiş. Evet çok şey değişti dünyada ama gazete o dünyada yerini buldu. Ankara
'ya yazdım diyorsunuz, dünyanın her köşesinden okuyucunuz olduğuna şahit oluyorsunuz.
Aralık 17 müstesna bir ölüm gününün
tarihidir aslında ama o günü
"DÜĞÜN GÜNÜ
" ilan etmek için Mevlâna
olmak gerekiyor. Dünyada
ölümü kutlanan tek şahsiyettir o.
Ölünce nasıl bir dünyaya doğduğumuzu
en iyi O biliyordu. Hz. Pîr
'in hemşerisi,
bizim de dostumuz, ağabeyimiz,
alîm şahsiyet Ecz. Mehmet Arıcı
da
en sevdiği insanın ölümün kutlandığı Şeb-i Arus
günlerinde kendi sırlarıyla
Hak'ka yürüdü. Öyle derin şeyler
söylüyordu ki düşündürüyordu.
Anlamadık deyince "zarflayın
" diyordu. Arıcı
ağabey de en sevdiği yere
doğdu, onun da düğün günü
oldu.
Ailesinin ve dostlarının başı sağ olsun.