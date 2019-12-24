Kayakta milli sporcular yükselişte

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Kayak Federasyonu yeni sezona başarılı sonuçlar alarak girdi. Daha önce kayaklı koşuda uzun bir aranın ardından Dünya Kupası'nda yarışan sporcularımız geride bıraktığımız haftada 25 ülkeden 375 sporcunun katıldığı FIS Alpen Cup yarışmasında başarılı sonuçlar aldı. Müsabakaların ilk gününde Sprint yarışmasında sporcumuzSporcumuz 10 km serbest stil yarışmada ise 34'üncü sırada yer alarak ülkemizi başarıyla temsil etti.AYNI yarışmada Hamza Dursun 15 km klasik stil yarışmada ülkemizi temsil etti. Almanya'da organize edilen Kayakla Atlama FIS CUP yarışmalarına katılan milli sporcularımız başarılı sonuçlar elde etti. Fatih Arda İpçioğlu 86 sporcunun katıldığı yarışmada 17'nci sırada yarışı tamamladı. Münir Güngen 38'inci, İrfan Çintımar ise 41'inci sırada yer aldı. İkinci gün yarışmalarında ise İrfan Çintımar 26'ncı, Fatih Arda İpçioğlu 30'uncu sırada yer aldı.