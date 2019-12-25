Muhtar evini içki imalathanesi yapmış

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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir muhtarın evine düzenlenen operasyonda, 100 bin lira değerindeki 500 litre sahte rakı, 5 adet tabanca 65 litre üzüm şırası ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri ve Suç Araştırma Timleri (JASAT), Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkız Köyü muhtarı S.D. ile oğlu V.D.'nin içki imalathanesine çevirdiği evine operasyon düzenledi. İmalathanede yapılan baskında 100 bin lira değerinde olduğu öğrenilen 500 litre el yapımı rakı, 3 adet rakı yapımında kullanılan kazan düzeneği, 150 kilogram anason, 65 litre bidonlarda fermente edilmiş üzüm şırası, 5 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet kama ele geçirildi. Suçüstü gözaltına alınan muhtar S.D. ile oğlu V.D, ifadelerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhtar S.D. ile ilgili de idari işlem başlatıldığı öğrenildi.