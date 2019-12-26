Ahmet TEZCAN: Çarşı karıştı!

BUGÜN NELER OLDU

bir iddia ile yine sarsıldı.yolu çıkışında üstümüze üstümüze gelenveNe olmuş, nasıl olmuş, kim yapmış, ne yapmış? Ekranlarda biri arzı endam ediyor, o iniyor öteki çıkıyor.. Bir yığın iddia; şöyle olmuş böyle olmuş.. Hepsi haklı, hepsi hukuk yoluyla mahkemelerde haklarını arayacaklarını söylüyorlar. İşin ilginç tarafı hepsi aynı partiden eski ve yeni aktörler. Biri de sadece pabuçlarıyla tanınan bir ayakkabı firması. O da ayakkabıcılığı bıraktı ranta, inşaata koştu. Sadecedeğil,yeni rüşvet iddiasını izliyor. Konuşanların hepsi zemzem ile yunmuş sanki.. Bizler de dinliyoruz.'da) Hoca'nın "yamyam" iddiaları gibi.. Yenilir yutulur şeyler miydi iddialar? Rüşvetler alınacak,'ne destek verilecek ve "yamyamlar" da beslenecek. " 50 takla atıyoruz" diyorduhoca.. Değişimi de "Ogitti başka biri geldi" diye açıklamıştı.Ne oldu, unutuldu gitti. Çünkü hafızayı beşer nisyan ile malul. Yani unutmak insan hafızasının sakatlığı, unutmazsak çıldırırız da ondan. İyi ki internet diye bir şey var, 'İnternet mollaları' her şeyi biliyor, arayıp buluyor önüne seriyor. Kelam-ı Kadim'deki "kıssası" gibi biz de okuyup geçiyoruz. Halbuki oradaBurada benim rol modelim hangisi diye soran yok,var çünkü. Sihirbaz olsan çaprazlama ellerini kollarını kaybedebilirsin. Biz ne yapıyoruz, sadece izliyoruz,ve mesajı da hikâyenin içinde kaybolup gidiyor. Aslında en kabahatli olan bizleriz. Niye mi? Kimi seçtiğimize bakmıyoruz ki! Seçtiğimiz adamınhulasa bizim mahalleden olması yetiyor. Dolayısıyla ne yaparsa yapsın onu yani "" haklı görmek gibi bir girdabımız oluşuyor. Bu girdap hepimizi yutuyor vekim,hangisi zaman içinde kaybolup gidiyor.Bu insanlar kötü olduğu için olmuyor bunlar; işletim yanlış. Sistem insanı hırlıhırsız yapıyor.ne yapıyorsade haliyle tam yetkili kapı numarası, berber ruhsatına kadar her şeye karar çıkarıyor. Parası, kaynağı olan, ekonomisi düzgün bir tane belediye gördünüz mü? Devletten besleniyorlar. "" demişti bir belediye başkanı. Vatandaşınsadecebelediyeden hizmet olarak kendisine dönüyor. Peki,lira nereye gidiyor?..