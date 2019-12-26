Ahmet TEZCAN: Çarşı karıştı!

Başkent
bir iddia ile yine sarsıldı. Eskişehir
yolu çıkışında üstümüze üstümüze gelen kuleler
ve 25 milyonluk rüşvet iddiası.
Ne olmuş, nasıl olmuş, kim yapmış, ne yapmış? Ekranlarda biri arzı endam ediyor, o iniyor öteki çıkıyor.. Bir yığın iddia; şöyle olmuş böyle olmuş.. Hepsi haklı, hepsi hukuk yoluyla mahkemelerde haklarını arayacaklarını söylüyorlar. İşin ilginç tarafı hepsi aynı partiden eski ve yeni aktörler. Biri de sadece pabuçlarıyla tanınan bir ayakkabı firması. O da ayakkabıcılığı bıraktı ranta, inşaata koştu. Sadece 5,5 milyon Ankara
değil, 82 milyon
yeni rüşvet iddiasını izliyor. Konuşanların hepsi zemzem ile yunmuş sanki.. Bizler de dinliyoruz. Çankaya
'da Muzaffer
(Eryılmaz
) Hoca'nın "yamyam" iddiaları gibi.. Yenilir yutulur şeyler miydi iddialar? Rüşvetler alınacak, Cumhuriyet Gazetesi
'ne destek verilecek ve "yamyamlar" da beslenecek. " 50 takla atıyoruz" diyordu Muzaffer
hoca.. Değişimi de "O Muzaffer
gitti başka biri geldi" diye açıklamıştı.
Ne oldu, unutuldu gitti. Çünkü hafızayı beşer nisyan ile malul. Yani unutmak insan hafızasının sakatlığı, unutmazsak çıldırırız da ondan. İyi ki internet diye bir şey var, 'İnternet mollaları' her şeyi biliyor, arayıp buluyor önüne seriyor. Kelam-ı Kadim'deki "Musa
kıssası" gibi biz de okuyup geçiyoruz. Halbuki orada Musa var
, âsası var, firavun ve sihirbazları ile yılanlar var.
Burada benim rol modelim hangisi diye soran yok, RİSK
var çünkü. Sihirbaz olsan çaprazlama ellerini kollarını kaybedebilirsin. Biz ne yapıyoruz, sadece izliyoruz, Musa
ve mesajı da hikâyenin içinde kaybolup gidiyor. Aslında en kabahatli olan bizleriz. Niye mi? Kimi seçtiğimize bakmıyoruz ki! Seçtiğimiz adamın hemşeri
, partili
hulasa bizim mahalleden olması yetiyor. Dolayısıyla ne yaparsa yapsın onu yani "bizimkini
" haklı görmek gibi bir girdabımız oluşuyor. Bu girdap hepimizi yutuyor ve haklı
kim, doğrusu
hangisi zaman içinde kaybolup gidiyor.
Bu insanlar kötü olduğu için olmuyor bunlar; işletim yanlış. Sistem insanı hırlıhırsız yapıyor. İlçe belediyesi
ne yapıyorsa Büyükşehir
de haliyle tam yetkili kapı numarası, berber ruhsatına kadar her şeye karar çıkarıyor. Parası, kaynağı olan, ekonomisi düzgün bir tane belediye gördünüz mü? Devletten besleniyorlar. "Merkez Bankası'nı bağlasan yetmez
" demişti bir belediye başkanı. Vatandaşın 100 lirasından
sadece 10 lirası
belediyeden hizmet olarak kendisine dönüyor. Peki, 90
lira nereye gidiyor? Kent yönetilmiyor ki belediyelerde rant yönetiliyor
..