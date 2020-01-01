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Asunım Türkıye’den yılsonu yemeğı

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Asunım Türkıye’den yılsonu yemeğı
ASUNIM Türkiye yönetimi, çalışanları Göksu Lokantası'nda düzenlenen yıl sonu yemeğinde buluştu ve 2020 yılına yönelik hedeflerini ve planlarını paylaştı. Güneş enerjisi sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren ve birçok başarılı projeye imza atan Asunim Türkiye yönetimi, çalışanları Göksu Lokantası'nda düzenlenen yılsonu yemeğinde buluştu. Saha personeli ile merkez personelin buluştuğu geleneksel yılsonu yemeğinde, Asunim Grup Direktörü Andreas Schuenhoff, Asunim'in güneş enerji sektöründeki yatırımlarını ve 2020 yılından beklentilerini açıkladı.
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Asunım Türkıye’den yılsonu yemeğı
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