Yenimahalle Belediyesi’nde memurlara 900 TL ek ücret

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YENIMAHALLE Belediyesi, bünyesinde çalışan memurların aylık gelirlerine ciddi bir katkı sağlayacak olan toplu iş sözleşmesini Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası (TÜMBEL- SEN) ile imzaladı. İmzalanan sözleşme ile Yenimahalle Belediyesi'nde çalışan memurların bütçelerine bürüt 1050 TL, net 900 TL ek ücret yansıyacak. İmza töreninde çalışanlarının hakkını her zaman koruduğunu dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Belediyemizde çalışan tüm emekçi kardeşlerimizin sendikal haklardan yararlanmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Önceliğimiz dökülen alın terinin hakkını verebilmektir" dedi.