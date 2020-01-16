Ahmet TEZCAN: Ankara’da hileli ürün!

"TAĞŞİŞ" Arapça kökenli ve eski bir kelime ama piyasada capcanlı yaşıyor ve yaşatılıyor! TDK sözlüğü, "Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma, katıştırma, bir şeyin ayarını düşürme" olarak tarif ediyor kelimeyi. Aynen tarifte olduğu gibi ayarı düşük olanın yaptığı bir iş, taklit ve tağşiş.Lafı nereye getireceğim belli; Bakanlığın açıkladığı listeyle birlikte hileli ürün konusu gündeme oturdu.Bakanlığın açıklamasına görefirmadaparti ürün hileli çıkmış.Böylece ilk duyurunun yapılıp kamunun bilgilendirildiği 2012'den bu yanafirma 3202 parti taklit ve tağşiş ürünle yakalanmış!Sonra kaçı devam etmiş veya edecek onun bilgisi yok!'da 10'dan fazla hileli ürün tespiti var.'da sahte bal, eşek etli patlıcan musakka,'de gıda boyalı toz biber, sakatatlı pide, kanatlı eti karışık köfte, yer fıstığı karışık dövülmüş iç fıstık, sahte tereyağı ve yoğurt,'da kanatlı ve baş eti karıştırılmış dana eti,'de kanatlı eti karışık adana ve lahmacun,'da kanatlı karışık kıyma tespit edilmiş.'da ızgara köfteye,'ta dönere at-eşek eti katılmış.Bunların adı sanı internette ayan beyan var.Bilmeden satanlar müstesna, "" eğerduygusuna sahipse bir süreliğine ortadan kaybolur, unutturunca yeniden ortaya çıkarlar, dükkânın adı değişir belki dekoru değiştirirler ve piyasada yeniden arzı endam ederler. Öyle mi acaba? Yoksa taklit ve tağşiş tespiti yapılan firmanın ocağına incir mi dikilir bilemiyorum!İşin esası şu: Bir işe "," gibi değerlibir hedefle değil, "bu işte iyi paravar" hesabıyla girilirse o paraya ulaşmakiçin her şey mubah görülür! Eskidenvardı, bir anlamda meslek örgütüydüler, hileli ürünü onlar tespit eder ve resmi makama bildirirlerdi.Kendileri de hileci esnafın yüzüne bakmazlar veya camiden çıkarken pabucunu dama atarlardı. Mesela bir hamal yük taşıdığı eşeğe işten dönerken binemezdi, binerse "hayvana eziyetten" ceza görürdü. Velhasıl, şimdiki meslek örgütleriveteşkilatının yerini tutamadılar ve toptan sınıfta kaldılar.Neticede bizim de onlara "Üye aidatını alıyorsunuz, gereğini yapmıyorsunuz ve saltanatını sürüyorsunuz" diye sorma hakkımız doğuyor, haksız mıyım?

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