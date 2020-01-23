Türk Nöroloji Derneği hastalarını uyardı

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu yakın zamanda farklı medya organlarında "Amyotrofik lateral skleroz ve Parkinson hastalarına müjde" başlığı ile çıkan haberler nedeniyle hastaları ve toplumu bilimsel verilere dayanarak aydınlatma gerekliliği duyulduğunu ifade etti. Dernek üyesi hekimler, "Söz konusu haberlerde bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının bu hastalıkların prion (kısaca protein içeren ve bulaşabilen karakterde çok küçük partiküller) enfeksiyonu olduğu yönünde bir hipotezi olduğu ve bu hipotez doğrultusunda hastalıklarının ilk 3 yılında başvuran hastalarda kendisinin önerdiği antibiyotik içeren bir reçete ile yüzde 100 iyileşme sağlandığı belirtilmektedir. Öncelikli olarak belirtmek isteriz ki, sinir hücrelerinin ilerleyici kaybına bağlı sinir sistemi fonksiyonlarının etkilenmesine neden olan ALS ve parkinson hastalığı nörodejeneratif hastalıklardır, hangi neden veya nedenlere bağlı olarak meydana geldikleri halen tam olarak bilinmemektedir. Prion-benzeri mekanizmalar bu hastalıklara neden olduğu öne sürülen onlarca mekanizmadan biridir, ancak prionların bu hastalıklarla kesin ilişkisi gösterilmemiştir. Ayrıca günümüzde, herhangi bir prion enfeksiyonunu iyileştiren bir tedavi de bulunmamaktadır. Hal böyleyken, ALS ve Parkinson hastalarının bilimsel verilerle desteklenmemiş, bu hastalıklar için sağlık otoriteleri tarafından kabul edilmemiş yöntem/ yöntemlerle, hem de yüzde 100 tedavi edilebildiğinin iddia edilmesi doğru değildir" açıklamasını yaptı.

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