Ahmet TEZCAN: Ankara’nın deprem güvenliği

Evet, gündem, gündem, gündem, gündemvs, uzatmak mümkün. Böyle günlerde dahi devleti milletiyle bütünleşemeyip ideolojik öfkelerini en aşağılık cümlelerle bir bahane kusanları da dahil edersek uzar gider gündemimiz, daha doğrusu dertlerimiz.Aynı coğrafyada aynı şehirde, aynı dolmuşta, aynı alışveriş merkezinde neredeyse aynı şartlarda hayat sürerken birbirinederece zıt duygular, düşünceler, kanaatler taşıyan dünya üzerinde bir başka toplum var mıdır acaba bilemiyorum?Bir âfet bile onları durduramıyor. Hangi deprem bir toplum için bu kadar yıkıcı, hangi virüs bu kadar yok edici ve ayrıştırıcı olabilir?Mesela 10 kuvvetinde bir deprem'yı,ve'ı bu kadar harabeye çevirebilir miydi? Hangi zulümtopraklarından dünyaya bir husumet virüsü üretip kadim bir toplumu yok saymak suretiyle hayatları yaşanmaz hale getirebilirdi? Neyin yorumunu yapıyoruz, insanlığın geldiği nokta ortada!..depremleri,, ideolojisi de, jeolojisi de kırıklarla dolu bir ülke, yeryüzünde bizim tarihimiz ve coğrafyamız kadar insanı yoğuran başka bir yer yoktur. Bunları düşünürken başkentin tarih içinde yaşamış olduğu depremleri merak ettim.ne zaman yıkıcı bir deprem yaşamıştır sormadan edemedim.'da yeterli malumat var,i'nin de bir Çalıştayı'narastladım. "" başlıklı raporyılından önce dört, sonrasındada 10 kadar yıkıcı depremi kaydediyor., 3. ve 4deprem kuşağında ve Çankırı sınırlarımız dışında geneli itibarıyla GÜVENLİ sayılabiliyor. Ama çevre etkisini gözden ırak tutmamalı, ihmallerin her zaman bir bedeli mutlaka olur.bizi, bu güzel yurdumuzu daha büyük felaketlerden, birbirimize düşmekten korusun, içimize sevgi ve hoşgörü yerleştirsin. Hanidiyoruz ya; başkasının derdiyle dertlenmeyi, "diğergam" olabilmeyi nasip etsin. Böyle günler yardım etmenin, katkıda bulunmanın yanı sıra dua günleridir,bulunmayı da

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