Ayşe’yi öldüren enjektör nerede?

Karaman ailesinin avukatı Fentanil kapsül ve enjektörlerin olay yerinden yok edilerek delillerin karartıldığını ileri sürdüAnastezi teknikeri Ayşe Karaman 29 Temmuz 2018'de sevilisi anestezi uzmanı doktor sanık Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuştu. Karaman'ın kanında "fentanil, propofol, mirtazapin, desmetil ve keteprofen" etken maddeli ilaçlar tespit edilmişti. Ayrıca doku uyuşturmak için kullanılan "lidokain" etken maddeli ilaç ve kanser tedavilerine bağlı bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılan "ondansetron" etken maddeli ilaç belirlenmişti. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Özgür Tarhan'ın, "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti, Karaman'ın kanında bulunan ilaçlarla ilgili Adli Tıp Kurumundan yeni rapor alınmasını karara bağlamıştı.ADLI Tıp Kurumundan dava dosyasına giren 13 Ocak 2020 tarihli raporunda, söz konusu ilaçlarla ilgili dikkat çekici tespitler yer aldı. Raporda, "Fentanil" isimli ilacın bağımlılık yapma potansiyelinin olduğu, bu sebeple kırmızı reçete ile satılan bir ilaç olduğuna işaret edildi. Raporda, ilgili ilacın Bakanlar Kurulu kararıyla 1964 yılında uyuşturucu madde kapsamında alındığı belirtilerek, "saptanan Fentanil kan düzeyinin öldürücü olduğu" kaydedildi.KARAMAN ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, Adli Tıp Kurumunun raporuna ilişkin olarak, "Davaya konu cinayet mahallinde Propofol içeren enjektör ve ampuller bulunmakla birlikte, Fentanil içeren herhangi bir enjektör yahut ampul bulunamamış olması Ayşe'nin ölümünün cinayet, delillerin de karartılmış olduğunu ortaya koymaktadır" iddiasında bulundu. Davanın üçüncü duruşması bugün görülecek.RAPORDA, Propofol isimli ilacın da bağımlılık yapabildiği, uyuşturucu madde etkisi doğuran etkisi nedeniyle suiistimal edilebileceği gibi bu özelliği nedeniyle bağımlı olunan başka bir maddenin etkisini artırmak ya da yerine kullanılmak suretiyle suiistimal edilebileceği belirtildi. Raporda şöyle denildi: "Propofol'ün uygulanan doza verilme hızına ve beraberinde etkisini potansiyelize edecek (arttıracak) madde olup olmamasına bağlı olarak değişmekle birlikte intravenöz kullanımda (damar için kullanımda) etkisinin 40 sn de başladığı, bir seferde 140 mg-175 mglık dozun etki süresinin 3-5 dk olduğunun tıbben bilinmektedir. Propofol'ün anestezide kullanımındaki kan tedavi edici düzeyinin (narkoz meydana getirme düzeyinin) 2000ng/ml-4000ng/ml aralığında olduğu, suiistimal edilen kan düzeyinin (uyuşturucu etkisinin görüldüğü ancak narkoz hali oluşturmayan düzeyinin) 220ng/ml civarında olduğu ölenin kanında saptanan kan Propofol düzeyinin suiistimal edilme (sedasyon oluşturacak) düzeyinin üstünde ancak narkoz oluşturma düzeyinin altında olduğu oy birliği ile mütalaa olunur."

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