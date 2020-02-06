AOÇ arazileri neden kiralandı?

AK Parti Çankaya Meclis Üyesi Murat Akça, geçen ayki meclis toplantısında Balgat Mahallesi'ndeki Atatürk Orman Çiftliği'ne (AOÇ) ait iki araziyi gündeme getirdi. Murat Akça arazi hakkında şu açıklamaları yaptı: Çankaya Belediyesi 4002 metrekarelik 25984/23 nolu parselde bulunan taşınmazını bir firmaya kiraya verdi. Belediye 2016 yılında 10 yıllığına ait AOÇ'ye ait 150 ve 3491 nolu imarsız parselleri kiraladı. 942 metrekare ve 2 bin 32 metrekare olan iki arıza için 24 bin lira kirada anlaşıldı. Belediye AOÇ'e arazilerinde herhangi bir şey yapmadı. Arazilere tek ağaç bile dikilmedi. Akça'ya göre Çankaya Belediyesi'nin asıl amacı kiraya verdiği binanın ön tarafının kapatılmasını önlemekti. Bina önü açık kalsın diye AOÇ arazileri kiralandı.AK Partili Murat Akça meclis toplantısında Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in cevaplandırması için sorular sordu. Belediye "Söz konusu parselin içinde bulunduğu alan içerisinde mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği'ne ait 150 ve 3491 numaralı parsellerin ayrı ayrı kullanılmasının mümkün olmaması nedeniyle; 150 ve 3491 numaralı parsellerin adı geçen kurumdan 2016 yılında aynı amaçla kiralandığı 30.11.2015 tarihinde imzalanan zeyilname ile kira süresinin 20.01.2016 tarihi itibariyle 10 yıl olarak belirlendiği ifade edilmiştir" diye yanıt verdi. Ancak Akça'nın Başkan'a sorduğu bazı sorular görmezden gelindi. İşte Akça'nın cevap alamadığı soruları:Belediyemiz bu arazileri ne kadarlık bir bütçeyle kiraladı.Kiralama amacı nedir ve kamu faydası ne olacak?Niçin arkadaki bina kiralamadı da bu işi yapmayı belediye olarak siz üstlendiniz? Vuslat AY Samimiyetlerini göstermediler CHP'lilerin her fırsatta Atatürk'ün mirasına sahip çıkmakla övündüğünü vurgulayan Akça samimiyetlerini AOÇ arazisinde göstermediklerini söyledi. Akça, "Bu iki arazinin yeşillendirilmesi gerekir" dedi.

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