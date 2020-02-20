Ahmet TEZCAN: Millet Kütüphanesi

Bugün çok önemli bir gün;bugün açılıyor.Kütüphanedebasılı,un üzerinde elektronik yayın ilee-kitap ve nadir eserler bulunuyor.Millet Kütüphanesi şimdi'nin en büyük kütüphanesi olacak.'in istatistiklerine göre Türkiye'de 2016 yılı itibariyle toplam 28 bin 970 kütüphane mevcut.'mizmilyonu bulan kitap ve diğer materyalleriyle şimdiye dek ülkemizin en büyük ve en zengin kütüphanesiydi.Külliyedekibugün itibariyle entelektüel hayatımızdayerini alıyor.Bizim kadim kültürümüz okumayı ve ilim Çin'de de olsa öğrenmeyi emretmektedir, dolayısıyla İslâm medeniyeti, tarih içinde ilmin, bilimin en önemli üreticisi, gelişmenin ve ilerlemenin en önemli öncüsü olmuştur. O nedenledir ki;'den 400 sene önce mikrobu bulmuş,: ilk kez ayın şekillerini anlatmış. Trigonometri'de tanjant, cotanjant Ebul-Vefa'nın eseri olmuş.: dünyanın döndüğünü ilk olarak ispat ederken'ya matematiği Ebu Kamil Şü'ca öğretmiş, Ebu Ma'şer de sudaki Med- Cezir'i keşfetmiş. Battanî'lerin, Cabir'lerin, Cezeri'lerin,keşifleri, buluşları, çalışmaları olmasaymış bugünkü bilim seviyesini yakalaması için insanlığın daha 40 fırın ekmek yemesi lazım gelirmiş.Demirî,'dansene önce zooloji ansiklopedisini yazmış,, ilk kez sesin fiziki izahını yapmış,, matematikte ondalık sistemi bulmuş ama bunların hiçbiri şimdiye kadar ve hâlâ bizim okullarımızda, bizim çocuklarımıza neden öğretilmez anlayamıyorum?Dünyanın en büyük ve en önemli kütüphanesine sahip, bombardımanlarla yok edenlergeride bıraktılar. İnsanlık mirası bin yıllık yazma eserler ya yok edildi veya çalındı. İleride müzayede salonlarında milyon dolara koleksiyonculara satıldığını göreceğiz. Oki kitapları altınla tartar alır, âlimleri ödüllendirirdi. Zihniyet olarak batı dediğimiz yapı'te de kitapları yakarak aynı insanlık suçunu işlemiştir., mimarisiyle de dikkat çeken Millet Kütüphanesi'ni bugün açacak ve muhteşem eser dünyanın sayılı büyük kütüphaneleri arasında yerini alacak. Hayırlı olsun, dilerim yararlananı bol olur, hergün cıvıl cıvıl ilim-bilim peşinde koşan insanlarla dolup taşar.

BUGÜN NELER OLDU