Ahmet TEZCAN: Millet Kütüphanesi

Bugün çok önemli bir gün;
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
bugün açılıyor.
Kütüphanede 4 milyon
basılı, 120 milyon
un üzerinde elektronik yayın ile 550 bin
e-kitap ve nadir eserler bulunuyor.
Millet Kütüphanesi şimdi Türkiye
'nin en büyük kütüphanesi olacak.
TÜİK
'in istatistiklerine göre Türkiye'de 2016 yılı itibariyle toplam 28 bin 970 kütüphane mevcut. Milli Kütüphane
'miz 1.3
milyonu bulan kitap ve diğer materyalleriyle şimdiye dek ülkemizin en büyük ve en zengin kütüphanesiydi.
Külliyedeki Millet Kütüphanesi
bugün itibariyle entelektüel hayatımızda
yerini alıyor.
Bizim kadim kültürümüz okumayı ve ilim Çin'de de olsa öğrenmeyi emretmektedir, dolayısıyla İslâm medeniyeti, tarih içinde ilmin, bilimin en önemli üreticisi, gelişmenin ve ilerlemenin en önemli öncüsü olmuştur. O nedenledir ki; Akşemseddin:
Pasteur
'den 400 sene önce mikrobu bulmuş, Ali Kuşçu
: ilk kez ayın şekillerini anlatmış. Trigonometri'de tanjant, cotanjant Ebul-Vefa'nın eseri olmuş. Biruni
: dünyanın döndüğünü ilk olarak ispat ederken Avrupa
'ya matematiği Ebu Kamil Şü'ca öğretmiş, Ebu Ma'şer de sudaki Med- Cezir'i keşfetmiş. Battanî'lerin, Cabir'lerin, Cezeri'lerin, Pîrî Reislerin
keşifleri, buluşları, çalışmaları olmasaymış bugünkü bilim seviyesini yakalaması için insanlığın daha 40 fırın ekmek yemesi lazım gelirmiş.
Demirî, Avrupa
'dan 400
sene önce zooloji ansiklopedisini yazmış, Farabî
, ilk kez sesin fiziki izahını yapmış, Gıyasüddin Cemşid
, matematikte ondalık sistemi bulmuş ama bunların hiçbiri şimdiye kadar ve hâlâ bizim okullarımızda, bizim çocuklarımıza neden öğretilmez anlayamıyorum?
Dünyanın en büyük ve en önemli kütüphanesine sahip Bağdat
, bombardımanlarla yok edenler Moğolları
geride bıraktılar. İnsanlık mirası bin yıllık yazma eserler ya yok edildi veya çalındı. İleride müzayede salonlarında milyon dolara koleksiyonculara satıldığını göreceğiz. O Bağdat Kütüphanesi
ki kitapları altınla tartar alır, âlimleri ödüllendirirdi. Zihniyet olarak batı dediğimiz yapı Endülüs
'te de kitapları yakarak aynı insanlık suçunu işlemiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, mimarisiyle de dikkat çeken Millet Kütüphanesi'ni bugün açacak ve muhteşem eser dünyanın sayılı büyük kütüphaneleri arasında yerini alacak. Hayırlı olsun, dilerim yararlananı bol olur, hergün cıvıl cıvıl ilim-bilim peşinde koşan insanlarla dolup taşar.