Kitle sandılar süt taşı çıktı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Aybala Yıldız ve ekibi dünyada sadece 3 kişide görülen süt taşı vakası ameliyatını gerçekleştirdi. Emzirme döneminde sıkıntılar yaşayan hastanenin eczane personeli Kübra Akdeniz Çiçek, emzirme dönemi bitmesine rağmen göğsündeki kitleden rahatsız olup doktora başvurdu. Ameliyata alınan kadının süt kanallarındaki 4 taş başarılı operasyon sonucu onkoplastik tekniği ile çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Çiçek kadınları uyardı: "Mutlaka uzman hekime başvurun."Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle EAH'de eczanesinde görevli olan hasta Kübra Akdeniz Çiçek(33), iki çocuk annesi olduğunu ve 2018'de son bebeğini emzirirken bu hastalıkla karşılaştığını söyledi. 15 Ocak'ta ameliyat olan ve hastalıktan kurtulduğu için son derece mutlu olduğunu ifade eden Çiçek, " Ekim 2018'de doğum yaptım. Emzirme döneminde aşırı şişlik, ağrı, kızarma ve sancılarım vardı. Aybala hocama başvurdum antibiyotik tedavisi uyguladık ve apseden kurtuldum. Emzirme dönemi bitti ama kitle geçmedi. Meme kanseri korkusu ile Aybala hocama başvurdum elle tutulur bir kitle olduğu için ameliyat kararı aldık ama taş çıktı içimden. Şaşırdım ama şükür şimdi çok iyiyim. Kitlesi olan kadınlar geçer diye beklemesin alanında uzman bir hekime başvursunlar" açıklamalarında bulundu.Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Aybala Yıldız, " Hastamızın memede kitle şikâyeti vardı. Emzirme döneminde bir apnesi olmuştu, ona müdahale etmiştik. Emzirme dönemi bittikten bir yıl sonra, kitle şikâyeti ile bize tekrar başvurdu. Ele gelen bir kitle olduğu için ameliyat kararı aldık. Yaşı genç olduğundan estetik kaygıları olan bir hastaydı. Ciddi büyük bir iz olmayacak diye konuştuk. Hastamızı ameliyata aldık, ameliyatın seyri bir anda değişti. Dünyada çok çok narin görülen benim bildiğim kadarıyla literatürde üçüncü hasta diyebilirim. Meme süt kanallarında 4 adet taş tespit ettik. Bunların taşlaşmış süt olduğunu düşünüyoruz. Taşlar içinde bulunduğu süt kanalını da genişletmiş. Ameliyat esnasında taşlarla birlikte hasarlı süt kanallarını da temizledik. Ameliyatı izsiz, çökük ve çukurluk olmadan küçük bir kesi ile tamamladık. Bir yıl sonra ameliyat olduğu bile anlaşılmayacak şekilde ameliyat izi var. Kanser hastalarına uygulanan onkoplastik tekniği adı verilen bir tekniği kullanarak bu ameliyatı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.MEMEDE kitle şikâyeti ile kendileri başvuran hastada dünyada sadece 3 kişide olduğu bilinen süt taşı (meme karsinozisi) vakanın son derece başarılı operasyonla çıkarılmasından memnun olan Doç. Dr. Yıldız, emziren kadınlara çağrıda bulundu: "Kadınlar kendilerinde süt taşı olup olmadığını anlayamazlar. Biz de ameliyat sırasında gördük hastamızda. Ultrason sonucu karsifikasyon çıkmıştı. Biz memenin içindeki kitlede kireçlenme olarak düşünüyorduk fakat dünyada nadir görülen süt kanalının içinde serbestçe duran 4 süt taşı çıktı. Emziren her kadın memesinde gelişecek en ufak şikâyette doktora başvurmalı." Devlet hastanelerinde de her türlü ameliyatın başarılı şekilde yapıldığını belirten Doç. Dr. Yıldız, "Teknik gerektiren meme ameliyatları sadece özel hastanelerinde yapılmıyor. Bizim hastanemiz ve çoğu devlet hastanesi meme cerrahisi ile ilgili bütün ameliyatları üst teknikleri başarı ile uyguluyoruz. Hastanemizin fiziki şartları da çok iyi hastaları hastanemize bekliyoruz" dedi.

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