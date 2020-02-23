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Başkentte yine kadın cinayeti

’nın Yenimahalle ilçesinde karısı ile tartışan astsubay üstçavuş eşini tabanca ile öldürdü, ardından kendi canına kıydı

Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Başkentte yine kadın cinayeti
Yenimahalle ilçesi Yeniçağ Mahallesi Levent Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Özlem Özen (34) ile tartışmaya başlayan astsubay Çağlar Özen (33), kavganın büyümesi üzerine tabancası ile önce karısını daha sonra ise kendisini vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kapıyı kırarak içeriye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, karı kocanın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Özen çiftinin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan çiftin 1.5 ay önce nikah yaptığı iddia edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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Başkentte yine kadın cinayeti
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