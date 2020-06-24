Maske kullanırken ciltte oluşacak 6 tehlikeye dikkat!

Koronavirüs pandemisi sürecinde yapılan çalışmalar virüsün yayılımının önlenmesinde maskelerin önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Öyle ki 2 taraf da maske takınca virüsten korunma yaklaşık yüzde 98,5 gibi yüksek bir orana ulaşıyor. Uzmanlar da her fırsatta; "Maske takmadan toplu alanlarda bulunmayın" uyarısında bulunuyorlar. Bu nedenle maske takmayı ihmal etmememiz çok önemli. Virüsten korunmamızda en büyük silahlarımızdan biri olan maskeler, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bize oldukça zor anlar yaşatabiliyor. Sıcak ve nemli havalarda maske takmak nefes almakta zorlanma gibi sorunların yanı sıra ciltte de problemler oluşturabiliyor. Örneğin; ciltte renk değişimleri ve aknelere neden olması gibi. Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır yaz aylarında maske nedeniyle oluşabilen cilt problemlerini anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.YÜZDE maske ile kapalı kalan, güneşi görmeyen alanlarda cilt renginde çok fazla değişim olmazken, maskenin dışında kalan alanlar ise güneşin etkisiyle bronzlaşabiliyor. Ciltte ton farklılıkları oluşuyor; maske dışında kalan alanlar daha koyu bir hale gelerek rahatsız edici bir görüntüye neden olabiliyor. Ne yapmalı? Maske dışında kalan alanları güneşten koruyucu kremlerle korumanız çok önemli. Güneş gören alanlar da bronzlaşmaz.YAZ aylarında maske ve sıcak havanın da etkisiyle; yüzde nemlenme, terleme gibi sorunlar oluşuyor ve cildimiz hava alamıyor. Özellikle yağlı ciltlerde terlemeyle beraber yağ salgısının artması ciltteki gözeneklerin tıkanmasına, akne ve sivilce oluşumuna yol açabiliyor. Nemlenen maskenizi gün içinde mutlaka değiştirin.MASKE nedeniyle yüzde oluşan sıcaklık artışı halk arasında 'gül hastalığı' olarak bilinen ve sıcakla artan rozasea hastalığını tetikleyebiliyor. Rozasea hastalarında yüzde yaygın kızarıklıklar, damarlanma artışı ve sivilcelenmeler gelişebiliyor. Ne yapmalı? Sıcak saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkmayın. Serin yerleri tercih edin. Maske takmayı gerektirecek ortamlardan uzak durun. Acı baharatlı gıdalar, asitli içeceklerden kaçının.''SEBOREIK Dermatit'' olarak bilinen yağlı egzama hastalığında, maske altında kalan kısımlarda; özellikle burun kenarlarında, erkeklerde sakal bölgesinde pullanma, kaşıntı ve kızarıklıklarda artış olabiliyor. Hastaların şikayetlerinin artması durumunda, bir dermatoloji uzmanının tavsiyesiyle ilaçlar ve bazı destek ürünleri kullanmak gerekebiliyor. Ne yapmalı? Yüzünüzü sık sık yıkayarak teri cildinizden uzaklaştırın.DERM ATOLOJİUzmanı Dr. Mehtap Kıdır alerjik bünyelerde özellikle maske kumaşının dokusuna karşı alerjik reaksiyon gelişebildiğine dikkat çekerek, "Bu durumda ciltte kızarıklık, kaşıntı, kabarıklıklar ve pullanma gibi sorunlar oluşabiliyor" diyor.