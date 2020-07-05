Hentbol sezona hazır

HENTBOL Federasyonu, 2020- 2021 sezonuyla ilgili detaylı açıklamalar yaptı. Erkekler ve kadınlarda Süper Liglerin 12'şer takımlı, erkeklerde 1. Ligin 17 takımlı, kadınlarda ise 1. Ligin 16 takımlı, erkekler ve kadınlar 2. liglerinin de 16'şar takımlı olması planlandı.Ayrıca 2020-2021 sezonundan itibaren kadınlar deplasmanlı lig takımlarının teknik kadrosunun herhangi birinin 'kadın' olması zorunlu hale getirildi.1-9 Aralık 2021'de İspanya'da düzenlenecek 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası için oynanacak Avrupa grup eleme müsabakalarının takvimi belli oldu. 27-29 Kasım 2020 ya da 4-6 Aralık 2020'de tek merkezde gerçekleştirilecek elemelerin kura çekimi çarşamba günü Avusturya'da yapılacak.