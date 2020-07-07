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’ın ölümüyle ilgili davada savcı mütalaa hazırlayacak

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Ayşe Karaman’ın ölümüyle ilgili davada savcı mütalaa hazırlayacak
AYŞE Karaman'ın (25) ölümüyle ilgili Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Karaman'ın annesi Feride Karaman, sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösterirken, mahkeme heyeti mütalaayı hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının raporu sunmak için istediği süre talebini ve sanığın tutuklanması taleplerini reddederek, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.
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Ayşe Karaman’ın ölümüyle ilgili davada savcı mütalaa hazırlayacak
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