Başkan Altınok turfanda topladı

KEÇIÖREN Belediyesi, dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüs vakasının ardından önem kazanan tarımsal üretim için kolları sıvadı. Bu kapsamda ilçeye bağlı köylerde organik tarımı teşvik etmek için fide ve tohum desteği sağlayan Keçiören Belediyesi, son olarak ilçede bin metrekarelik alana kurulan bostan ile tarımsal üretime destek vermeye başladı. Belediye Başkanı Turgut Altınok; domates, biber, hıyar, kavun ve patlıcan üretiminin yapıldığı bostanda yetişen hıyarı koparıp turfandayı yaparak ilk mahsulün mutluluğunu yaşadığını dile getirirken, buradan toplanan ürünlerin de belediye yemekhanesi başta olmak üzere yine belediyeye ait tesislerde kullanılacağını ve tasarruf sağlanacağını kaydetti.Altınok, Keçiören'e bağlı Sarıbeyler, Güzelyurt, Kösrelik ve Çalseki köylerinde tarımsal üretime destek için ata tohumu, meyve ve sebze fidesi dağıtıldığını, belediye bünyesinde hizmet veren ziraat mühendislerinin de fide ve tohumların sağlıklı yetişmesi için ürünlerin takip ve kontrollerini yaptıklarını vurguladı. Altınok, "Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artıracağız."