"Fıratsız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz" sözleri ile tanıdı tüm Türkiye onu. Hain darbe gecesi 2.5 saat çatışmış 281 kurşun sıkmıştı. Fırat Bulut, kanının son damlasına kadar vatanı için çatıştı. 'Geri çekil' diyen arkadaşlarına aldırış etmeden ölüme göğüs gerdi. Genel Kurmay'ın önünde 15 Temmuz günü şehit oldu. Şehidin anne babası Fıratsız geçen 4 yılı anlattı.Rahime Bulut, oğlu Fırat için "Şehidimin acısı ciğerimde gururu yüreğimde. Bu şerefi gururla taşıyorum" dedi. Fırat 'Dizine vurarak ağlama sakın hainlere fırsat verme' diye tembihlemişti. Oğlunun sözünü dinleyen acılı anne duygularını şöyle anlattı: "Ben bu vatan hainlerinin önünden geri çekilmem diyerek kahramanca şehit oldu benim evladım. Hep şehitlikten bahsederek anne eğer şehit olursam sakın ağlama dizlerini dövme derdi bana. Zeki, çalışkan bir çocuktu. Çocukken de polis olmayı ister üniformaya hayran bir çocuktu. Mesleğine aşıktı. Uludağ Üniversitesi maliye bölümünü kazandı. Kaydını yaptırdı. Polisliği kazanınca üniversiteye gitmedi. Ben çok üzülmüştüm. 'Annem üzülme. Belki şehit olurum' derdi hep"