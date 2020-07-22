LİSELERE Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. Yayımlanan kılavuza göre LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz tarihinde başladı ve 29 Temmuz'a kadar devam edecek. Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de ikinci yılında yeni öğrencileri için hazır. İngilizce hazırlık sınıfını bitirip bir üst sınıfa geçen 120 öğrencili okul, bu tercih döneminde 120 öğrenci daha alacak. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN liseli gençler ile bir yılın çok başarılı geçtiğini belirterek, "ASELSAN'a gençlik aşısı tuttu" dedi. Görgün, "Bütün öğrencilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.