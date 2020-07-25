dev yatırımlarla Sincan'ın marka değerini yükselten Sincan Belediyesi, yerli tarımsal üretime başlıyor. Mülkiyeti Sincan Belediyesi'ne ait olan Polatlar Köyü'ndeki Yerli Tarımsal Üretim Alanı törenle açıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan traktörle toprağı sürdü. Yerli tohum kullanılarak üretilecek ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Sosyal ve üreten belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Sincan Belediyesi; tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilere örnek olmak ve ilçenin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Sincan Ziraat Odası işbirliğiyle, mülkiyeti Sincan Belediyesine ait olan Polatlar Köyü'nde Yerli Tarımsal Üretim Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu, Sincan İlçe Tarım Müdürü Şamil Yüksek, Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Sezgin Gülmez ve muhtarlar katıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan traktöre bindi, tarla sürdü. Başkan Ercan'a çok sayıda çiftçi de eşlik etti, tarla özenle hazırlandı.