Aselsan mesleki lisesi yeni öğrencilerini bekliyor

ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Karataş: "Sektör için aranan elemanı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl da öğrencilerimizi lisemize kabul etmek için hazırız" diye konuştu. Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla geçen yıl kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni eğitim öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor. ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin geçen yıl kurulduğunu ve çok yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi. Mesleki eğitimin önemine işaret eden Karataş, "Bütün dünyanın dert ettiği, özellikle Türkiye için çok kritik konulardan biri bu. Çünkü üretim aşaması ve üretim odaklı bir şeyler yapıyorsanız, üretim kalitesi sizin teknik elemanlarınızın kalitesiyle birebir aynı odakta devam ediyor. Savunma sanayisinde daha hassas, daha derin, daha çeşitli yeteneklere sahip olmak gerekiyor. Biraz daha kararlı ve mesleki iradeye sahip gençlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Yetenek profiline baktığımızda biz sektör için aranan elemanı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl da öğrencilerimizi liseye kabul etmek için hazırız" diye konuştu. Karataş, geçen yıl sıralamada yüzde 1'lik dilime giren öğrencileri liseye kabul ettiklerini dile getirerek, "Öğrenciler Anadolu lisesi ya da fen lisesi yerine ASELSAN ile mesleki liseyi bağdaştırdıkları için bizi tercih ettiler. Bu bizim sorumluluğumuzu çok artırdı." diye konuştu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da savunma elektroniği ve savunma mekaniği programlarına toplam 120 öğrenci kabul edeceklerini söyleyen Karataş, lisenin fiziksel özelliklerinin de yüksek düzeyde olduğunu ifade etti. Karataş, lisenin öğrencilerine belirli ölçüde staj, istihdam ve burs imkânı verildiğine dikkati çekerek, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin önemli bir rol model olacağını bildirdi.