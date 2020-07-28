Kurtuluş Parkı'nda toplanan grup, bisikletlilerin ölümüne yol açan ihmal ve kazaları protesto etmek amacıyla Anıttepe Parkı'na kadar pedal çevirdi. Grup üyesi bisikletçiler burada "Umut'a ses ol, bisikletli ölümleri dursun" ve "Bir daha olmasın" yazılı pankartlar açarak bir süre slogan attı. Grup adına açıklamalarda bulunan Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş, bisiklet kazalarının yüzde 70'i alkollü araç kullanan sürücüler ile dikkatsizlikten kaynaklandığını söyledi. Yumrutaş, bisikletin herkes için demokratik bir hak olduğuna dikkati çekerek, "Bu tip kazaların ardından bisikleti görmedim diye savunma yapıyorlar. Bu bir özür ve savunma ifadesi değil aksine suçluluğun itirafıdır. Bunlar birer kaza, kader değil, cinayettir." diye konuştu. Bisikletin en sağlıklı ve çevreci ulaşım aracı olduğunu anlatan Yumrutaş, "Kimse kimseye bisiklete binemezsin diyemez veya bisikleti yasaklayamaz. Bisiklet en sağlıklı, en ucuz, en çevreci ulaşım aracıdır. Ancak motorlu araçlar bizlere karşı bir silaha dönüşebiliyor. Bu durumdan dolayı bisikletlilerin olduğu yollarda hız sınırının 30 kilometreye düşürülmesini ve diğer yollarda da insanların güvenli bir şekilde bisiklete binebilmesini istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

GÜVENLİ ULAŞIM İSTİYORUZ

Yumrutaş, bisikletli ölümlerinin sonlanması için Güvenli Bisiklet Erişimi Acil Eylem Planı hazırladıklarını ve bu noktada her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. "Bisiklet sürücüleri olarak, güvenli bisikletli ulaşım altyapısı talep ediyoruz" diyen Yumrutaş, önerilerini sıraladı.



Oğlumun tek istediği sporcu olmaktı

KAZADA vefat eden Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz ise büyük acı yaşadıklarını belirterek, buna sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Oğlunun en büyük isteğinin hayatını sporcu olarak devam ettirebilmek olduğunu anlatan Gündüz, "Bunun için gerekli tüm eğitimleri aldı. Eğer bu felaket yaşanmasaydı üniversite ile sporcu olma hayallerini devam ettirecekti. Umut henüz 19 yaşındaydı. Onun hayalleri alkollü bir trafik magandasının elinde son buldu. Dileğimiz Umut ve Umut gibi spora gönül vermiş kişilerin trafik kurbanı olarak yaşamları son bulmasın. Böyle acılara sebep olanlar dışarıda serbestçe dolaşmasın ve adil bir şekilde yargılansın. Umut için adalet istiyoruz" diye konuştu. Basın açıklamasının ardından bisiklet gönülleri tarafından Anıttepe Parkı'na hayali bir bisiklet konuldu. Grup üyeleri beyaza boyanan bisiklete karanfil bırakarak Umut Gündüz'ün ailesine taziyelerini iletti.