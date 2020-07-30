Lisesi öğrencileri Avrupa 3.’sü oldu

Geliştirme Vakfı Özel Lisesi Girişimcilik Kulübü öğrencileri Türkiye ve Avrupa'da büyük başarı elde etti. Öğrenciler kemoterapi tedavisi gören hastalarda meydana gelen nöropatiye çözüm ürettikleri "GençBizz Tensopathy" adlı ürünleriyle Türkiye'de iki 1.'lik, Avrupa'da katıldıkları yarışmada 3.'lük elde ederek büyük başarılara imza attı. Danışman Öğretmen Serdar Akgüç rehberliğinde Beril Doğan, Ecem Acar, Seray Naz Günyaktı, Lara İçli ve Mert Çeri adlı öğrenciler geliştirdikleri ürün ile Genç Başarı Eğitim Vakfının düzenlediği "Liseler Arası Girişimcilik Programı" yarışmasında Türkiye'de 550 girişim içinde, "En İyi Girişimci Sunumu"nda Türkiye 3.'sü, "En İnovatif Ürün'' kategorisinde Türkiye 1.'si ve genel klasmanda Türkiye 1.'si olarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkı kazanmışlardır. 22-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında 40 ülkenin katılımıyla Portekiz'de gerçekleşen "31. JA Europe Company Of The Year Competition" adlı yarışmada Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, Avrupa 3.'sü oldu.