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Kurban etlerini siyah poşetlere koymayın

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Kurban etlerini siyah poşetlere koymayın
SAĞLIK Federasyonu Komisyon Genel Başkanı Dinç ve Sağlık Federasyonu Bilim Komisyonu, ortak basın açıklaması ile Kurban Bayramı'nda kurban kesimi ve dağıtımı sırasında çevre ve insan sağlığı için uyulması gereken kuralları açıkladı:
Kesim alanları kesim öncesi etkin bir şekilde dezenfekte edilmeli. Hayvan kesim işlemlerin tamamlanmasının ardından bu alanlar bir kez daha temizlenmeli.
Hayvan satış ve kesim alanlarında en az 2 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilmeli.
Kurban kesimi esnasında maske, eldiven, koruyucu kıyafetler ve dezenfeksiyon son derece önemli.
Siyah poşetler genellikle geri dönüştürülmüş malzemeden üretildiklerinden bakteri üremesini arttırabilir. Bu nedenle siyah poşet kullanmamaya mutlaka özen gösterilmelidir.
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Kurban etlerini siyah poşetlere koymayın
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