Gölbaşı Belediyesi de denetimlerini artırdı

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kaymakam, İlçe Emniyet, İlçe Jandarma, İlçe Tarım, İlçe Ziraat Odası ve İlçe Esnaf Odası ile büyük küçük bütün esnafları ziyaret ederek iş yerlerini denetledi. Gölbaşı'nda bulunan esnafların dükkanlarını ziyaret ederek gerekli kontrolleri sağlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kaymakam Tülay Baydar Bilgehan ve heyeti koronavirüs ile mücadele kapsamında esnafı bilgilendirdi. Kolonya, maske, dezenfektan gibi hijyen kurallarında ilk sırada yer alan gerekli ihtiyaçlar konusunda esnafı dinleyen Başkan Şimşek:"Denetimlerimizi arttıracağız. Havaların ısınması, tatil psikolojisi gibi bahanelerin arkasına sığınmadan işletmelerin ve esnafın kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için esnek davranmamaları konusunda önlemlerimiz devam ediyor. Bu sebeple denetimlerimiz sıklaşacak. Gölbaşı Belediyesi olarak tüm teşkilatımız ile halk sağlığını korumaya ve koronaile özenle mücadele etmeye devam edeceğiz."