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Korona denetimlerinde 206 bin lira ceza yazıldı

Son bir hafta içinde koronavirüs denetimlerinde kural ihlali yapanlara 206 bin lira ceza yazıldı. tarafından Kurallara uyun çağrısı yapıldı

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Korona denetimlerinde 206 bin lira ceza yazıldı
ANKARA Valiliği'nce, 24 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında koronavirüs önlemleri kapsamında 13 bin 200 market ve 1454 pazar yerinde denetim yapıldı. Denetimlerde, toplam 206 bin 76 lira idari para cezası uygulandı. Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da 24 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında koronavirüs önlemleri kapsamında 13 bin 200 market ve 1454 pazar yeri denetlenmiş, bu denetimlerde toplam 206 bin 76 lira idari para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım, önlemimizi alalım" denildi.
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Korona denetimlerinde 206 bin lira ceza yazıldı
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