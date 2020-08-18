Başkent ekiplerinden deprem mesajı

ANKARA'DAKI futbol kulüpleri, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı."Güneşin doğmasına az bir zaman kalmıştı ama güneş o gün hiç doğmadı. En karanlık gecemiz, en karanlık sabahımız oldu. 17 Ağustos 1999 Depremi'nde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.""17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz.""17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.""17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını tüm kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz..."