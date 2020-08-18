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Başkent ekiplerinden mesajı

Giriş Tarihi: 18.8.2020 ABONE OL
Başkent ekiplerinden deprem mesajı
ANKARA'DAKI futbol kulüpleri, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı. MKE Ankaragücü: "Güneşin doğmasına az bir zaman kalmıştı ama güneş o gün hiç doğmadı. En karanlık gecemiz, en karanlık sabahımız oldu. 17 Ağustos 1999 Depremi'nde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." Gençlerbirliği: "17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz." Ankara Keçiörengücü: "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz." Osmanlıspor: "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını tüm kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz..."
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Başkent ekiplerinden deprem mesajı
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