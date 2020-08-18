Başkent ekiplerinden deprem mesajı

ANKARA'DAKI futbol kulüpleri, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı. MKE Ankaragücü:
"Güneşin doğmasına az bir zaman kalmıştı ama güneş o gün hiç doğmadı. En karanlık gecemiz, en karanlık sabahımız oldu. 17 Ağustos 1999 Depremi'nde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." Gençlerbirliği:
"17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz." Ankara Keçiörengücü:
"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz." Osmanlıspor:
"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını tüm kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz..."