Kalecik ekmeği ve çöreği tescillendi

Belediye Başkanı Duhan Kalkan tarafından Türkiye Patent ve Marke tescili için başvuru yapılan Kalecik Ekmeği ve Kalecik çöreği tescillendi. Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan tarafından geçtiğimiz aylarda Kalecik üzümünün tescillenmesinin ardından Kalecik Ekmeği ve Kalecik Çöreğide tescillendi. Tescil Belgesinin arısından açıklama yapan Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan,"Kalecik Karası Üzümü'nün ardından, Kalecik Ekmeği ve Kalecik Çöreği'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Anadolu'nun bağrından kopan doğal Kalecik lezzetleri, sofralarınızı süslemekten gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.