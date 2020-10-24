Altındağ’da fatura Şahin’e kesildi

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3.Lig 3. grupta mücadele eden Altındağspor'da, teknik direktör Zafer Şahin
koltuğunu kaybetti. Sezona istediği gibi başlayamayan başkent ekibi, geride kalan beş haftada bir galibiyet, bir beraberlik, iki de yenilgi aldı. Takımın gidişatından memnun olmayan Başkan Hakan Karakaya, Zafer Şahin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Dört puanla 14'üncü sırada yer alan Altındağspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. İyi bir kadroya sahip olduklarına dikkat çeken Başkan Karakaya, "Ancak bir şeyler ters gidiyor. Hedeflerimiz var ve bundan uzaklaşmak istemiyoruz. Yeni teknik direktör adayları var. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz.
Bizi hedefimize taşıyacak bir isim ile anlaşacağız" dedi.