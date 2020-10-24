Altındağ’da fatura Şahin’e kesildi

3.Lig 3. grupta mücadele eden Altındağspor'da, teknik direktörkoltuğunu kaybetti. Sezona istediği gibi başlayamayan başkent ekibi, geride kalan beş haftada bir galibiyet, bir beraberlik, iki de yenilgi aldı. Takımın gidişatından memnun olmayanDört puanla 14'üncü sırada yer alan Altındağspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. İyi bir kadroya sahip olduklarına dikkat çeken Başkan Karakaya,Bizi hedefimize taşıyacak bir isim ile anlaşacağız" dedi.