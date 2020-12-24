Kadınlar ilmek ilmek hayallerini örüyorlar

Çubuk Kaymakamlığı ve Çubuk Belediyesinin katkılarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tarihi İzzet Korman Konağı'nda açılan Aile Destek Merkezi, dezavantajlı kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Baki Demirbaş ve Çubuk Kaymakamı Adem Keleş'in destek verdiği merkez, bakanlığın verdiği desteklerle her geçen gün yeni bir kadının hayatına dokunuyor. Merkezle birlikte ilçede yaşanan intihar olaylarında azalma yaşandı. Yüzlerce kadının hayatı bir anda değişti.Dezavantajlı kadınların yararlandığı merkezde Kovid-19 tedbirlerini en üst seviyede alınıyor. Merkezde kadınlar yaşadıkları tüm acıları unutuyor, yepyeni bir hayata hazırlanıyor. Sosyal Hizmetler Merkezi'nden destek alanların katıldığı kursta kadınlar, sepet ve hediyelik eşya yaparak hem unutulmaya yüz tutmuş sepetçiliği ayakta tutmaya çalışıyor hem de gelir elde ederek kendi ayaklarının üzerinde duruyorlar.ADEM Koordinatörü Merve Özbey Yücebaş, proje kapsamında dezavantajlı kadınların ellerinden tutarak meslek sahibi olmalarına ve kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı olduklarını söyledi. Yücebaş, şunları söyledi: "Burada kadınlarımız kendi hayallerini örüyorlar. Hayal ettiklerini ürünlere yansıtıyorlar. Çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Çerezliğinden, çantasına, şapkasından suplalarına birçok otantik ürünü ortaya çıkarıyorlar. Kadınlarımız bu anlamda çok istekli, çok özverililer. Gelirken çok özverili bir şekilde gelip, çok istekli bir şekilde sepetlerini örmeye devam ediyorlar. Aynı zamanda burada mutlu olduklarını söylüyorlar. Sepet örerken tüm yaşanmışlıkları unuttuklarını ve geleceğe dair hayaller kurmaya başladıklarını söylüyorlar."Çocukluğunda büyüklerinin yaptığı sepet örücülüğüne yıllar sonra kendisinin de emekli olduktan sonra sepet örmeye başladığını aktaran usta öğretici Safiye Kara (60), yöre kadınlarının da ata sanatı kursuna büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Kara, "Proje bana anlatıldığında çok heyecanlandım. Ankara'ya olan uzaklığını hiç düşünmeden öneriyi kabul ettim. Kadınlarımız bu sanatı öğrendikten sonra hayatlarında hem ekonomik hem de ruhsal anlamda pek çok şey değişeceğine inanıyorum. Sanatı öğrenirken, sabrı da öğreniyorlar"dedi.Kursiyerlerden Bedriye Bulut: "Bu kurs çok güzel oldu. Hem terapi hem maddi hem de manevi çok güzel katkısı oldu. Biz buraya gelince kendimizi çok değerli hissettik. Enerjimiz çocuklarımıza yansıdı. Elde ettiğim gelirle onların eğitimine destek oluyorum''Kursiyerlerden Meral Kurban: "Burada hem meslek öğreniyoruz hem de el sanatları öğrenmiş oluyoruz. Burası bize hem maddi hem manevi kazanım sağlıyor. Psikolojik olarak da ekstra bir terapi bana göre burası" Kursiyerlerden Yasemin Merdan ise, kursla ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.