Veteriner kadına sevgili işkencesi

VETERİNER Hekim Yağmur Denli, yaklaşık 1 yıl önce tanıştığı Z.A. ile sevgili oldu. Yağmur Denli, Z.A.'nın geçen nisan ayından itibaren kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Denli, her şiddetin ardından özür dilemesi nedeniyle affettiğini söylediği Z.A.'nın en son ekim ayı sonunda tekrar kendisini dövmesi üzerine polise şikayette bulundu. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan darp izlerinin fotoğraflarıyla polise başvuran Denli'nin şikayeti üzerine Z.A. hakkında geçen 5 Kasım'dan itibaren 2 ay uzaklaştırma tedbiri uygulandı. Yağmur Denli şu iddialarda bulundu:Maalesef bazı anlaşmazlıklar yüzünden önce tartışmalar ve geçimsizlikler başladı. Arkasından da hem psikolojik hem de fiziksel şiddet görmeye başladım. Aslında ilk şiddete uğradığımda ilişkiyi noktaladık. Sonrasında çok pişman olduğu için inandım ve ikinci bir şans vermemek gerektiğini öğretti bana. Konu her zaman için hep üçüncü kişilerdi. Çıkan tartışmaların sonucunda şiddet görüyordum. Aslında elle tutulur bir sebep yok. Sonra affedip ikinci bir şans verdikten sonra dozu daha da artarak devam etti. Fakat ilişki bitmesine rağmen bazı tehditler aldım. Şu an yasal süreçteyiz ve uzaklaştırma kararı var" diye konuştu.Veteriner Yağmur Denli, ilk şiddetin ardından affettiği için pişman olduğunu belirterek, "Yüzümde morluklarla geziyordum. Öyle bir tane, iki tane vurmak değil. Bildiğiniz tekme tokat dayak yiyordum, işkence, sadistlik boyutundaydı. Evet kalıcı bir hasar bıraktı. Sağlığımla alakalı sıkıntılar yaşadım. Yüzümdeki morluklar şu an geçti; ama o dönemde oldukça ağırdı. İkinci bir şansı vermek istedim. Çünkü gerçekten iyi niyetli olabileceğine inandım. Aslında ikinci şansın böyle bir konuda asla olamaması gerekiyormuş. Çünkü bir kere yapan devamını mutlaka arttırarak getiriyor" ifadelerini kullandı.DENLİ, uzaklaştırma tedbirine rağmen eski sevgilisinin tehditlerine devam ettiğini, bu yüzden adresini, telefon numarasını değiştirdiğini ifade ederek, "Umarım bu konu bu şekilde biter. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Yaşadığım şeyler çok ağır travmalardı. Kesinlikle her an her şey olabilir" dedi..