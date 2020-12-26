Özür dıleyınce her şey unutuldu mu?

Bir gün öncesinde Ankara kar yağışına karşı uyarıldı. Meteoroloji uyarılarına kulak vermeyen Büyükşehir vatandaşı mağdur etti. Ankara'da önceki gün 1 santim kar nedeniyle yollar buz pistine döndü. Tuzlama yapılmadığı için çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Büyükşehir basın birimi 14.12'de 'Büyükşehir ekipleri teyakkuzda' diyerek bülten paylaştı. Gün içinde vatandaşlar Twitter üzerinden tepki gösterdi. Gün boyunca yaşanan trafik kazaları yolda kalan araç fotoğrafları ve videoları yayınlandı. Bunun üzerine Başkan Mansur Yavaş Twitter da vatandaştan özür diledi.

MÜCADELESİZLİK KONUŞULDU

Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesizliği bu yıl da sosyal medyayı salladı. Uyarılara rağmen kara hazırlıksız yakalanan Ankara'da 1 santimlik kar trafiği felç etti. Tuzlanmayan yollarda sayısız kazalar meydana geldi, Ankaralılar işlerine geç kaldı. Çarpışan araba pistine dönen yollarda araçlar bir birine ya da direklere çarparak durabildi. O anlar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki kar yağışı sebebiyle bazı noktalarda sıkıntılar yaşadığını belirterek vatandaşlardan özür diledi. ÖZRÜ DE TEPKİ GÖRDÜ

Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan anlar için Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım. Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum. Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim" dedi. Ankaralılar özür mesajına da tepki gösterdi.



İŞTE O TEPKILERDEN BIR KAÇI:



Mansur Yavaş 5 kuruş para harcamadan yolları çarpışan oto pistine çevirdi.

Bence Mansur Yavaş 'masanın üzerine çık tepin bence'

Tuzlama yapmadılar onlarca kaza yaşandı.

Bu nasıl mücadele utanmadan bi de Twit atmışsın yüzün de kızarmıyor.

Bir de ülke yöneteceksiniz daha 20 kamyon tuz atamıyorsunuz.