Ankaragücü çıkıştaki horoz karşısında

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KE Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak. Ligde oynadığı 13 maçta 9 puan alabilen sarı-lacivertlilerin, 3 maçlık yenilmezlik serisi hafta içi Beşiktaş karşısında sona erdi. Bu sezon dış sahada Fraport TAV Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'le birlikte galibiyeti olmayan üç takımdan biri olan MKE Ankaragücü, deplasmandaki son galibiyetini geçen sezonun son haftasında Denizlispor karşısında almıştı.
KOŞUKAVAK'LA FARLI
Süper Lig'de 25 Temmuz'da Denizli'de 3 puan alan sarı-lacivertliler, bu sezonki 6 dış saha maçında 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Sarı-lacivertlilerde, Beşiktaş maçında sakatlanan ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak Emre Güral, Denizli deplasmanında forma giyemeyecek.
Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı 2 maçı da kazanan Yukatel Denizlispor'un ise 12 puanı bulunuyor. Bu arada Ankaragücü, Süper Lig'de Denizlispor'a karşı yaklaşık 13 yıldır mağlup olmuyor.
GEÇEN SEZON DA YENİLMEDİ
Sarı-lacivertliler, rakibine Süper Lig'de son olarak 3 Mart 2007'de deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Daha sonra Süper Lig'de iki takımı karşı karşıya getiren 8 müsabakada MKE Ankaragücü, dörder galibiyet ve beraberlik elde etti.
Ankaragücü, TFF 1. Lig'de ise rakibiyle bu sürede 4 maça çıktı. Alt ligdeki maçların üçünü Yukatel Denizlispor, birini ise sarı-lacivertliler galip bitirdi. İki takım arasında geçen sezon Süper Lig'de başkent Ankara'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona ererken, Denizli'deki karşılaşmayı MKE Ankaragücü tek golle kazandı.