Ankaragücü çıkıştaki horoz karşısında

KE Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak. Ligde oynadığı 13 maçta 9 puan alabilen sarı-lacivertlilerin, 3 maçlık yenilmezlik serisi hafta içi Beşiktaş karşısında sona erdi.KOŞUKAVAK'LA FARLISüper Lig'de 25 Temmuz'da Denizli'de 3 puan alan sarı-lacivertliler, bu sezonki 6 dış saha maçında 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Sarı-lacivertlilerde,Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı 2 maçı da kazanan Yukatel Denizlispor'un ise 12 puanı bulunuyor.GEÇEN SEZON DA YENİLMEDİSarı-lacivertliler, rakibine Süper Lig'de son olarak 3 Mart 2007'de deplasmanda 1-0 mağlup oldu.Ankaragücü, TFF 1. Lig'de ise rakibiyle bu sürede 4 maça çıktı. Alt ligdeki maçların üçünü Yukatel Denizlispor, birini ise sarı-lacivertliler galip bitirdi. İki takım arasında geçen sezon Süper Lig'de başkent Ankara'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona ererken, Denizli'deki karşılaşmayı MKE Ankaragücü tek golle kazandı.