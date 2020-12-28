Kovid-19 hastasının hastaneye taşınma süreci

Virüsle mücadelede en ön safta yer alan 112 Acil Servis ekipleri, Acil Çağrı Merkezi'nden (AÇM) gelen her Kovid-19 ihbarına özel şekilde hazırlanarak gidiyor. İhbar gelir gelmez koruyucu tulumlarını, galoşlarını, eldivenlerini, maske ve siperliklerini giyen ekipler en hızlı şekilde vakaya ulaşmak için yola koyuluyor. Vakaya ulaştıktan sonra gerekmesi halinde ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, daha sonra hasta ile birlikte bir sağlık kuruluşuna doğru yola koyuluyor. Hastayı hastaneye teslim eden ekipler, hız kaybetmeden Kovid-19 hastasını taşıdıkları ambulansı baştan aşağı temizlemeye koyuluyor. Ambulansın ön ve arka kabini içerisindeki her noktayı tek tek dezenfekte eden ekipler, daha sonra gelecek ihbarı bekliyor. 112 ekiplerinin Kovid-19 ile yaşadıkları bu amansız mücadele tüm aşamaları ile görüntülendi.Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan Aydın Erdoğan, "15 yıldır bu sistemde çalışıyorum. Biz burada acil bir hasta veya yaralanma durumlarında ambulansları hızlı ve ivedi bir şekilde olay yerine sevk etmeye çalışıyoruz. Ambulanslarımız olay yerine ulaştıktan sonra da hızlı bir şekilde olay yerinden hastaneye sevklerini sağlıyoruz. Bu şekilde 7/24 çalışma sürecimiz var. Kovid süreci çalışmalarımızı biraz etkiledi. Çağrı sayılarımız biraz arttı. Hafif semptomlu Kovid-19 hastaları daha çok meşgul etti. Bu meşguliyet sonrasında da ambulansların gerçek hastalara müdahale süresi uzadı. Bu da şundan kaynaklı; hafif semptomlular aradığı zaman, ateşi, öksürüğü, eklem ağrısı gibi hafif semptomları olan vatandaşlar aradığında diğer çağrılar; kalp krizi, beyine inme, göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı, trafik kazaları gibi vakalara ambulansın ulaşma süresi uzadı. Bu da bizden kaynaklı değil. Gereksiz yapılan ihbarlar nedeniyle oldu" şeklinde konuştu.Bu süreçte kendilerine çok değişik ihbarların da geldiğini kaydeden Erdoğan, "Diş ağrısına çağrılıyoruz, ambulans talebinde bulunuluyor. Test talebinde bulunuyor. 'Ben Kovid hastası mıyım?' diyor. Bazısı diyor ki 'Ben dışarı çıkmak istiyorum, ama çıkamıyorum' gibi basit ihbarlar alıyoruz. Bunlar da diğer acil vakalara ambulansların ulaşma sürelerini uzatıyor. Çünkü o çağrılar bize geç düşüyor. Ondan sonra gerçek hastalara gitmesi gereken ambulans geç gidiyor" ifadelerini kullandı. Ankara 112 ekibinde paramedik olarak görev yapan Yavuz İlhan, "Bize vakalar komuta kontrol merkezi tarafından veriliyor. Bizi bilgilendiriyorlar. Kovid olduğunu söylüyorlar vakaların. Kovid ihbarını aldıktan sonra özel giysilerimiz var. 3M kıyafetlerimiz var. İhbarı aldıktan sonra tüm giyim ve donanımımızı Kovid'e göre hazırlanıyoruz. Bu şekilde vakalara ulaşım sağlıyoruz. Gittikten ve Kovid-19 hastasını hastaneye taşıdıktan sonra, tüm gördüğünüz malzemeleri, kullandığımız veya kullanmayacağımız malzemeler dahil, ambulansın tüm arka ve ön kabininin tekrardan dezenfekte ediyoruz. Yeni vakaya uygun hale getiriyoruz. Çünkü tüm vakalarımız Kovid değil. Bunun dışında trafik kazası, kalp krizi gibi acil vakalara da gittiğimiz için vakaya uygun hale getiriyoruz ve bunu bildiriyoruz" diye konuştu.