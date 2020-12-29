‘Su israfı yapmayın’ çağrısı

GÖLBAŞI Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, zabıta ekipleriyle beraber oto yıkama esnaflarını ziyaret etti. Esnafları tek tek gezerek su israfı konusunda bilgilendirip uyarılarda bulunan Başkan Şimşek "Yarınlarımız ve sürdürülebilir bir gelecek için su ve diğer enerji kaynaklarını israf etme lüksümüz yok. Biz "Başkentte Başka Kent Gölbaşı" felsefesiyle yola çıktığımız bu yolda yeni yapılan konutlarda, binalarda su verimliliği ve gri su geri kazanımı için gerekli uygulamaları yerine getirmeleri şartını aradık ve atık suları geri dönüşümle yeniden kazandırmaya başladık. Artık Gölbaşı'nda yapılacak olan her yeni yapı, gri suların geri dönüşümüne uygun olarak inşa ediliyor. Sizlerde üstünüze düşen görevleri yerine getirirseniz kuraklık tehdidini el birliği ile durdurabiliriz" dedi.Oto yıkamalarda dikkatli su kullanımına da dikkat çeken Ramazan Şimşek "Uygun yıkama yöntemleri ile temizlik yaptığınızda her araçta 50 litre su kullanmış oluyorsunuz. Eski su yıkama cihazları sebebiyle bu rakam 200 hatta 250 litreye kadar çıkıyor. Bir belediye başkanı olarak sizden ricam, hem Gölbaşımız hem ülkemizin geleceği için suya ve kaynaklarına sahip çıkmak. Sularımızı tasarruflu kullanalım. Evlatlarımıza temiz bir dünya bırakalım" telkininde bulunarak sözlerini noktaladı.