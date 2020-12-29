“Yasak 5 ocak’ta kalkacak”

A.GÜCÜ kulübüne eski futbolcuları Lukasz Szukala ve Azur Sadaev'e borçlarından dolayı transfer yasağı geldi. Ankaragücü 1. Lig'deyken forma giyen Polonyalı stoper Lukasz Szukala ile geçen sezon devre arası yollarını ayırdıkları santrfor Zaur Sadaev'e geçmiş borçlar nedeniyle FIFA, transfer yasağı sınırlaması getirdi.Ankaragücü Futbol Şube Sorumlusu Faruk Koca, "39 dosya vardı hepsini bitirdik. Kime ne ödendi,tek tek açıklayacağız. Bu transfer yasağını da kaldırmak için uğraşıyoruz" diye konuştu. Koca, ara transferin başlayacağı 5 Ocak'a kadar yasağı kaldırıp 23 yaşındaki santrfor Aliou Badji'ye imza attıracaklarını da söyledi.kulübü, 'Sportif Direktörlük' görevine İzzet Erdoğan'ın getirildiğini açıkladı. Başkent ekibi, "Kulübümüzde sportif direktörlük görevine İzzet Erdoğan getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, aramıza 'hoş geldin' diyoruz" ifadeleri kullanıldı.Lukasz Szukala 800 bin Euro Zaur Sadaev 327 bin Euro Wilfred Moke 400 bin Euro Hector Canteros 258 bin Euro İlhan Parlak 600 bin TL Mehmet Sak 130 bin TL