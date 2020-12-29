Yeni yılda yeni başlangıç

Ali Çiftçi Ankara'dan iş bulma umuduyla Antalya'ya gitti. Kalacak yeri yoktu... Sokağa çıkma kısıtlamasında polis ceza kesti. Bu ceza ile gündeme gelen Ali Çiftçi SABAH Ankara'ya konuştu. Çiftçi "Düzenli bir iş ve inşallah olursa eski eşimle bir araya gelmek istiyorum. Maddi imkânsızlık nedeniyle boşanmıştık. Yeni bir hayat kurmak istiyorum" diye konuştu. Yozgatlı 32 yaşında Çiftçi, 2008 yılında evlendi. Kızı Hira dünyaya geldi. Hira şimdi 3 yaşında. 4 ay önce eşinden maddi sıkıntılar yüzünden boşandı. Etimesgut'ta yaşayan inşaat işçisi Çiftçi işsiz kaldı. Antalya'ya iş bulma umuduyla gitti. Ama hiç hesapta olmayan şeyler yaşadı. Çiftçi'nin cüzdanı ve ehliyeti çalındı. Antalya'da gidecek yeri olmadığı için sokakta kalan Çiftçi kısıtlamada polise yakalandı.Turistlerle birlikte yolda yürüyen Çiftçi'yi durdurup kimliğini kontrol eden polis ekipleri, ona neden dışarıda olduğunu sordu. İşsiz kalınca sokaklarda yattığını belirten Çiftçi'ye polis ekipleri kısıtlama kurallarına uymadığı için ceza yazdı. Polis ekipleri, 3 bin 150 lira ceza kestikleri Çiftçi'ye bir yerde sabitte kalması gerektiğini, sokaklarda dolaşmasının yasak olduğunu hatırlattı.Çiftçi'ye dair görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Çiftçi aynı günün akşamında zabıta ekipleri tarafından sokak arasında yere serdiği kartonların üzerinde uyurken bulundu. Polis ekipleri Çiftçi'yi Antalya'da bir misafirhanede bir gece konuk etti. Ardından otogardan otobüse bindirerek Ankara'ya gönderdi. Ankara'ya gelen Çiftçi'ye Ankara Valiliği sahip çıktı. Misafirhanede ağırlanan Çiftçi "Düzenli bir iş ve inşallah olursa eski eşimle bir araya gelmek istiyorum. Maddiyattan dolayı boşanmıştık. Yeni bir hayat kurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.EMNİYET Genel Müdürlüğünün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Polisimiz burada görevini yapıyor ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz" ifadesine yer verilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.