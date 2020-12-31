Ahmet Tezcan: 2020 çok yordu

İşte 2021 NUMARALI(!) yeni bir yıla girmiş bulunuyoruz. 2021'in ne numaraları olacak yaşayıp göreceğiz.TDK sözlüğünde numara, "Hile, düzen, dalavere, yalan" anlamına da geliyor. Güle oynaya karşılanan ve gelişi şenliklerle kutlanan nice yılların ne numaralarını gördük bugüne kadar. İşte 2020.. Elazığ depremi ile başladı Korona ile sürdü gitti. İnsanlığın adeta nasıl bir girdaba sürüklendiğine şahit olduk. Ölüm korkusundan evlere kapandık, şehirler, ülkeler kapandı, ekonomiler yerle bir oldu. Olağanüstü zamanlarda dolup taşan mabetler, tapınaklar bile ıpıssız kaldı. Tarih şimdiye kadar böylesini yazmadı. 2020 bizi çok yordu, sade bizi değil, dünyayı yordu. Dilerim 2021 devamı olmaz.

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Yılları numara vuran da insanoğlunun kendisidir aslında. Kendince o çok önemli günü(!) MİLAD kabul edip günleri, ayları, yılları saydı. Öncesi de vardı elbet ama onu "antika" kategorisine aldı ve bir bakıma yok saydı. Halbuki güneş orada, ay orada, biz de buradayız, değişen ne? 2020 oldu 2021.. Tek rakam değişikliğiyle bir şey değişmiyor. Değişmesi lazım gelen aslında bizleriz. Yaşadığımız tecrübeyle tertemiz bir dünyada kendimize mükemmel bir hayat hazırlayabilecekken; AYRILIK, NEFRET ACI besliyor, geleceği karartıyoruz. Nice Yıllara demiştik 2020 için; milletimiz, memleketimiz, ecdat emaneti vatan toprağımız, biricik yurdumuz, güzel Türkiye'miz için umut tazelemiştik.



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Biraz buruk da olsa yine umutluyuz ancak başımızı iki elimiz arasına alıp şöyle bir düşünmekte fayda var. Hasret kaldığımız yağmuru bulutlardan değil, on binlerce öksüz yetim yavrunun çaresiz gözlerinden.. Kimi kimsesi kalmamış, mağdur edilmiş, yerinden yurdundan olmuş gariplerin dudaklarından dökülecek dualardan bekleyeceğiz. Aksi halde daha büyük dertlere duçar olur, perdelenen yüzlerin utancını artık maskeyle de saklayamayız. Yuvalar dağılır, bereket kaçar, selam, sevgi, saygı tümden göğe çekilir. Bugünün yaşananı maalesef budur. Öyleyse; yer çekimi kadar gök çekimine de tabi olup yeryüzüne salıverilmiş, başıboş varlıklar olmadığımızı, bunun mutlaka bir sonucunun olacağını düşünmeliyiz. Ben yine çocuklardan başlayarak 2021'in acısız, sancısız, üzüntüsüz bir yıl olmasını diliyorum. Gülücükleri hiç solmasın o masumların. Ve ölümü gösterip bizi sıtmaya razı eden dünyanın tepesindeki ahir zaman firavunlarına da birazcık İNSAF ve MERHAMET diliyorum. Yeni yılımız kutlu, bereketli, güzel bir yıl olsun inşallah, NİCE YILLARA.