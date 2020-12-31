Hiç kimsenin beklemediği bir yükseliş

2020-2021 sezonunda çıktığı ilk 9 maçta hiç galibiyet yüzü görmeyen MKE Ankaragücü, Fuat Çapa'nın yerine getirdiği teknik sorumlu Mustafa Dalcı ile çıkışa geçti. Dalcı'yla çıktığı ilk 2 maçta puan alamayan sarı-lacivertliler, sonraki 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, sadece Beşiktaş'a kaybetti. SABAH yazarları Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç yükselişe geçen Ankaragücü'nü SABAH Ankara için değerlendirdi.



"BEŞİKTAŞ'IN KULLANAMADIĞI BOYD'U GERİ ALMALILAR"

LEVENT TÜZEMEN: Ankaragücü'nü sezon başından beri yakından takip ediyorum. Tüm maçlarda takım olarak kazanmak için müthiş mücadele ediyorlar. Takım savunması mükemmel, oyun disiplini mükemmel ama coşkulu oyunlarını maalesef sonuca yansıtamıyorlar. Ama takımı beğeniyorum. Özellikle Saba diye bir oyuncuları var. Çok etkili, bugün birçok büyük takımda da görev yapabilecek çabuklukta, çalım becerisi var. Denizli'de alınan galibiyet bir tesadüf değil. Çünkü İyi bir kadroları var ama güçlendirmeleri gerekiyor. Özellikle oyunu organize edebilecek orta sahada bir beyine ihtiyaçları var. Örneğin Beşiktaş'ın kullanmadığı Boyd'u tekrar geri alabilirlerse bu büyük bir avantaj olur. Hocayla uyum yakaladılar. Ankaragücü taraftarsız oynadığı bu maçlarda bu coşkuyu ortaya koyabiliyorsa, demek ki oyuncuların içindeki istek ve arzu kaybolmamış.

3-4 TRANSFER HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİR

Haftalarca aldıkları kötü sonuçlara rağmen hiçbir maçta teslimiyetçi bir ruhla oynadıklarını tanık olmadım. Konyaspor maçı bunun en güzel örneğidir geriye düştükleri bir maçı çevirebiliyorsa bu kazanma duygusunun kazanma iştahlarının üst düzeyde olduğunu bize gösteriyor. Ankaragücü köklü bir camia, geçmişinden bu yana önemli başarılarda imzası var, kupa kazanmış bir kulüp, bir dönem büyüklerin önünde set olmuş. Galatasaray'la oynadıkları maçta bile çok iyi bir performans ortaya koymuşlardı kaybetmelerine rağmen. İyi bir golcüye de ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. 1 atan 1 tutan. Tutan konusunda vasat bir kalecileri var. Ama Ankaragücü'nün standart bir golcüsü yok. Devre arasında omurgayı güçlendirme adına 3 ya da 4 transfer yapabilirler. Bunlardan bir tanesi orta sahaya bir tanesi forvete…



PARA EDEN FUTBOLCULARI SATIP KADROYA TAKVİYE ŞART

GÜRCAN BİLGİÇ: Yeni teknik direktörleri Mustafa Dalcı Kastamonuspor'dan gelmişti buraya. Orada da çok iyi işler yapan bir teknik direktördü. Takımı toparlamayı başardı. En çok dikkatimi çeken nokta oyuncu grubunun vazgeçmeyen tavrı. Hiç kimsenin beklemediği bir yükselişe geçtiler. Yenik duruma düşseler de çok dirençli ve istekli. Sonuna kadar kovalayan yapıdalar. Evet, kötü maçları oldu. Tüm takımlar zaten kovid ve sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçirebiliyor. Bu durumda biraz istikrar sağlamak önemliydi. Mustafa Beyle birlikte önce oyun istikrarını sağladılar. Pas yapan set oynayabilen daha kontrollü bir takım haline geldiler. Ama finans sorunları elbette en önemli problem. Bu noktada çok da yapılabilecek bir şey yok. Elindeki oyuncunun parasını veremiyorsan yeni transfer yapmak da çok anlamlı değil açıkçası. Öncellikle oyuncuların ödemesini yapacaksın, onların performansını yukarı taşıyacaksın sonra bütçen varsa yeni transfer yapabilirsin ama devre arası tabi satış da yapabilir Ankaragücü. Elinde satabileceği, bonservis elde edebileceği oyuncuları da var. Bakalım önümüzde daha zaman var. O zaman içerisinde belki problemlerini çözebilirler."



KORONAVİRÜSTEN YARALI! ATAKAN İSE BÜYÜK KAZANÇ

ÖMER ÜRÜNDÜL: Ankaragücü takımının çıkışa geçtiği gerçek. Yenilmesine rağmen Beşiktaş karşısında da korakor bir mücadele sergiledi. Yukatel Denizlispr maçı çok önemliydi, 6 puanlık bir maçtı. Denizli de çıkıştaydı. Üst üste 6 puan almış bir takımdı. Deplasmanda kazanarak önemli bir ivme yakaladı Ankaragücü. Galatasaray maçında Ankaragücü'nün koronavirüs dolayısıyla 8 eksiği vardı. O maçta ilk defa gördüğüm Atakan'ı çok beğenmiş, neden bu oyuncudan faydalanılmıyor diye kendi kendime sormuştum. Nitekim görev almaya başladı, Denizli'de de sahaya indi. İlk golünü attı. Yalnız tek eksiği var, dikkat etmesi lazım. Kart görmeye çok müsait. Bu konuda dikkatli olması gerekiyor.