Şereflikoçhisar’da belgesiz kaplumbağalar yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şereflikoçhisar'daki yol kontrol faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj bölümünde, uygun olmayan bir kapta çok sayıda su kaplumbağası buldu. Araştırma sonucu, veteriner sağlık raporu olmaksızın ve sevk irsaliyesiz nakil edildiği tespit edilen 100 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu. Kaplumbağaları uygun olmayan ortamda ve izinsiz nakleden M.D.T'ye idari yaptırım uygulandı. Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan kaplumbağalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.