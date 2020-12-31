Uyuşturucu sevkiyatını sosyal medyada paylaştılar

UYUŞTURUCU satıcıları İstanbul'dan 1 kiloya yakın uyuşturucu madde aldılar, Ankara'ya götürürken yolda sosyal medya hesabından çekip paylaştılar. İki uyuşturucu taciri o paylaşım ile yakayı ele verdi. Çünkü sosyal medya hesapları takipteydi. Hikâye Ankara Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Narkotik dedektiflerinin takibine takıldı. İkilinin evinde yapılan aramada çekim için onaylanmış bir dizi senaryosu ele geçirildi.

DİZİ SENARYOSU ÇIKTI

Çektiği videoda önündeki poşeti çeken zehir taciri torbayı açıp içindeki uyuşturucuyu görüntüledi. Videonun sonunda mutluluk pozu da verdi. Paylaşımı gören Ankara narkotik polisi operasyon için düğmeye bastı. Zehir tacirleri yolda araç değiştirdi. Ama bu da fayda etmedi. Özel eğitimli köpekle arabanın her yeri didik didik arandı. Uyuşturucu madde motor kısmındaki zulada bulundu. Çete üyelerinin evinde yapılan aramada ise yakında çekimine başlayacakları dizi senaryosu ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.