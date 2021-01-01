Futbolun kalbi sabah ankara’da attı

Bu yıl da her yıl olduğu gibi başkentin futbol ekipleri inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Kimi zaman kaybedilen maçları taraftarın önüne sunduk. Kimi zaman sayfamızda taraftarlara yer verdik. Acısıyla tatlısıyla koca bir yılı geride bıraktık. İşte'nın sayfalarına taşıdığı başkentin futbol gündeminden akılda kalanlar…Sezona Fuat Çapa ile başlayan ancak sezona istediği gibi start veremeyen Ankaragücü, 9. haftada Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Kaybedilen maçın ardından Çapa ile yolları ayırarak takımın başına Mustafa Dalcı'yı getirdi.10.haftada evinde ilk galibiyeti alan Ankaragücü Konyaspor'u 4-3 mağlup etmiş ardından Hatayspor'u da 2-0 yenmişti. Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler Beşiktaş karşısında kaybetti.Ligde 12 puanı bulunan Ankaragücü, bu hafta sonu kendi evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı'nın, Denizlispor karşısında 2-1 kazanan takımı, Malatya karşısında bozması beklenmiyor. Ankaragücü'nde sakatlıkları süren Emre Güral ve Pazdan ile geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan Alper Potuk'un bu maçın kadrosunda yer alması beklenmiyor.Ligin9. haftasında oynanan Fenerbahçekarşılaşması ile görevegelen Kaplan, rakibi karşısında kötü bir skor almasına rağmenilerleyen haftalarda takımını toparladı ve 5 puanla aldığı takımını15 puana taşıdı.Gençlerbirliği, bu hafta sonu ÇaykurRizespor deplasmanına konuk olacak. Pazar günkü başlayacakkarşılaşma, saat 13.30'da start alacak.Ligde kötü günler geçiren Ankaraspor, sezona Ali Güneş ile başladı. 4. hafta deplasmanda oynanan Altınordu maçının ardından Güneş gönderildi. 5. hafta Giresunspor'la oynanan maça teknik direktör İsmet Taşdemir'le çıktı.Ligin 14. haftasında sahasında golsüz eşitlikle sonuçlanan Ümraniyespor maçının ardından Mustafa Özer ile yollar ayrılarak yerine Mehmet Ak getirildi.Ligde 9 puanla 17. Sırada bulunan başkent ekibi, karşılaşacağı İstanbul ekibini yenerek biraz olsun moral depolamaya çalışacak.Ligde 16 maçsonunda 28 puan toplayan Püren yönetimindekiKeçiörengücü, gösterdiği performansla Ankarafutbolunun başarılı takımları arasında yeralıyor. Sezona iyi bir giriş yapan Ankara ekibi,son haftalarda kaybettiği puanlarla zirvedenuzaklaştı ancak Play-Off hattındakiyerini koruyor.Keçiörengücü,rakibiniyenerse ligdeşampiyonolarak SüperLig'e çıkmaümitlerinidaha da sağlamlaştıracak.KORONAVIRÜS tedbirleri nedeniyle getirilen seyirci yasağı sebebiyle takımlarının maçını evlerinden takip eden Ankaragücü ve Gençlerbirliği taraftarları bu süreçte takımlarına duyduğu özlemiaracılığıyla dile getirdi.