Futbolun kalbi sabah ankara’da attı

Bu yıl da her yıl olduğu gibi başkentin futbol ekipleri inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Kimi zaman kaybedilen maçları taraftarın önüne sunduk. Kimi zaman sayfamızda taraftarlara yer verdik. Acısıyla tatlısıyla koca bir yılı geride bıraktık. İşte SABAH Ankara
'nın sayfalarına taşıdığı başkentin futbol gündeminden akılda kalanlar…
ANKARAGÜCÜ DALCI İLE KENDİNE GELDİ
Sezona Fuat Çapa ile başlayan ancak sezona istediği gibi start veremeyen Ankaragücü, 9. haftada Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Kaybedilen maçın ardından Çapa ile yolları ayırarak takımın başına Mustafa Dalcı'yı getirdi. 47 yaşındaki teknik adamla iyi bir çıkış yakalayan sarı- lacivertli ekip, son 5 haftada 10 puan toplayarak son haftaların en formda takımların arasında yer aldı.
10.haftada evinde ilk galibiyeti alan Ankaragücü Konyaspor'u 4-3 mağlup etmiş ardından Hatayspor'u da 2-0 yenmişti. Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler Beşiktaş karşısında kaybetti. Geçtiğimiz hafta deplasmandaki ilk galibiyetini alan Ankaragücü Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Ligde 12 puanı bulunan Ankaragücü, bu hafta sonu kendi evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı'nın, Denizlispor karşısında 2-1 kazanan takımı, Malatya karşısında bozması beklenmiyor. Ankaragücü'nde sakatlıkları süren Emre Güral ve Pazdan ile geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan Alper Potuk'un bu maçın kadrosunda yer alması beklenmiyor.
GENÇLER UZAK DURMAK İSTİYOR
Genç teknik adam Mert Nobre ile sezona başlayan Gençlerbirliği, istenilen sonuçların bir türlü gelmemesi nedeniyle takımın başına Mustafa Kaplan'ı getirdi.
Ligin
9. haftasında oynanan Fenerbahçe
karşılaşması ile göreve
gelen Kaplan, rakibi karşısında kötü bir skor almasına rağmen
ilerleyen haftalarda takımını toparladı ve 5 puanla aldığı takımını
15 puana taşıdı. Kayserispor'u son dakika golüyle 3-2 yenen kırmızı- karalar, bu galibiyet sayesinde küme düşme hattının üstüne çıkmayı başardı.
Gençlerbirliği, bu hafta sonu Çaykur
Rizespor deplasmanına konuk olacak. Pazar günkü başlayacak
karşılaşma, saat 13.30'da start alacak.
ANKARASPOR'DA REKOR HOCA DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI
Ligde kötü günler geçiren Ankaraspor, sezona Ali Güneş ile başladı. 4. hafta deplasmanda oynanan Altınordu maçının ardından Güneş gönderildi. 5. hafta Giresunspor'la oynanan maça teknik direktör İsmet Taşdemir'le çıktı. Ligin 7. haftasında Balıkesirspor'la oynanan maçın ardından İsmet Taşdemir'in de görevine son verildi ve Mustafa Özer kulübeye geçti.
Ligin 14. haftasında sahasında golsüz eşitlikle sonuçlanan Ümraniyespor maçının ardından Mustafa Özer ile yollar ayrılarak yerine Mehmet Ak getirildi. Ankaraspor son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle ligin dibinden bir türlü uzaklaşamıyor. Sezona Mehmet Ak yönetimiyle devam eden Ankaraspor, ligin iyi ekiplerinden İstanbulspor deplasmanına gidecek.
Ligde 9 puanla 17. Sırada bulunan başkent ekibi, karşılaşacağı İstanbul ekibini yenerek biraz olsun moral depolamaya çalışacak.
KEÇİÖRENGÜCÜ PLAY OFF HATTINDAKİ YERİNİ KORUYOR
Ankara Keçiörengücü sezona 37 yaşındaki genç teknik adam İlker Püren ile başladı.
Ligde 16 maç
sonunda 28 puan toplayan Püren yönetimindeki
Keçiörengücü, gösterdiği performansla Ankara
futbolunun başarılı takımları arasında yer
alıyor. Sezona iyi bir giriş yapan Ankara ekibi,
son haftalarda kaybettiği puanlarla zirveden
uzaklaştı ancak Play-Off hattındaki
yerini koruyor. Keçiörengücü yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, ligin güçlü ekiplerinden Bursaspor'u ağırlayacak.
Keçiörengücü,
rakibini
yenerse ligde
şampiyon
olarak Süper
Lig'e çıkma
ümitlerini
daha da sağlamlaştıracak.
TARAFTARLARIN SESİ OLDUK
KORONAVIRÜS tedbirleri nedeniyle getirilen seyirci yasağı sebebiyle takımlarının maçını evlerinden takip eden Ankaragücü ve Gençlerbirliği taraftarları bu süreçte takımlarına duyduğu özlemi SABAH Ankara
aracılığıyla dile getirdi.