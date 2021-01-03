Tatsız kapanış!

TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, Bursaspor'a penaltıdan yediği golle boyun eğdi. 7. dakikada penaltı kazanan yeşil-beyazlı ekipte topun başına Emirhan Aydoğan geçti. Topu filelere gönderen oyuncu, yeşilbeyazlıları öne geçirdi: 0-1.
51.dakikada Furkan Emre Ünver rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. 53.dakikada Keçirengücü, Arb Manaj ile gole çok yaklaştı. Ataberk Dadakdeniz ile karşı karşıya kalacağı anda defans araya girdi ve top Ataberk Dadakdeniz'de kaldı.
56. dakikada Bursaspor'da ikinci oyuncu değişikliği. Sakatlanan Cüneyt Köz'ün yerine oyuna Özer Hurmacı dahil oldu. 71.dakikada Burak Altıparmak rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.
74.dakikada Bursaspor'da üçüncü oyuncu değişikliğine gitti. Batuhan Kör'ün yerine oyuna Berat Altındiş'i dahil oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı konuk ekip 1-0 kazandı. Bursaspor sezonun ilk yarısını 27 puanla kapatsa da sıralamada 28 puanlı başkent ekibinin üstüne çıkamadı.