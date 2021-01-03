Tatsız kapanış!

TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, Bursaspor'a penaltıdan yediği golle boyun eğdi.51.dakikada Furkan Emre Ünver rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.56. dakikada Bursaspor'da ikinci oyuncu değişikliği.74.dakikada Bursaspor'da üçüncü oyuncu değişikliğine gitti. Batuhan Kör'ün yerine oyuna Berat Altındiş'i dahil oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı konuk ekip 1-0 kazandı.