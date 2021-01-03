Üniversitede tanıştılar birbirlerini bırakmadılar

2 kişi başladılar 18 kişiye iş kapısı oldular. Berke Alkıroğlu(27) ile Mehmet Tanacı(29), 4 yıl önce kendi imkânlarıyla açtıkları 'BA Grup Mimarlık&Zemeta Studio' isimli işyerinde müşterilerine yaptıkları tasarımlarla hizmet vermeye devam ediyor. Alkıroğlu ve Tanacı 2011 yılında Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazandı. Aynı sınıfta buluşan 2 arkadaş tanışmalarının ardından birbirini hiç bırakmadı. Mezun olduktan sonra biri kendini iç mimarlık alanında geliştirdi diğeri de metalden mobilya tasarımını geliştirdi.

18 ÇALIŞANIMIZ VAR

Ortak olduktan sonra montaja da beraber gittiklerini söyleyen Alkıroğlu, "Okul bittiğinde kendimi daha çok iç mimarlık alanında geliştirdim. Mehmet de kendini daha çok mobilya tasarımı, metalden mobilyalar üzerine geliştirdi. Ne yapabiliriz, birlikte nasıl çalışabiliriz diye düşünürken bir anda kendimizi işin içinde bulduk. 2 kişi başladık. Şu anda 20 kişiyiz. 18 çalışanımız var. Ankara'da genelde ofis ağırlıklı çok ünlü iş adamlarına iş yaptık. A'dan Z'ye anahtar teslim işler yapıyoruz. Onun dışında sadece tasarım olarak metalden eşyalar yapıyoruz. Günümüzden metalden mobilyalar çok moda. Biz de tasarımlarımızı ve işçiliğimizi geliştirerek günümüz mobilyalara ayak uyduruyoruz. Bunun yanında tasarımlarımıza da yer veriyoruz. Her gittiğimiz yere beraber gidiyoruz. Montaja beraber gideriz. Bir hayalimiz var. Dünyaca ünlü bir mimarlık ofisi açıp tasarımcı olmak istiyoruz. Sonuçta biz bu işi profesyonel olarak yapıyoruz ve en iyi şekilde de adımızın duyulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.