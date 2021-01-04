Dalcı temkinli gidiyor

MUSTAFA DALCI: "İşler bizim için iyi gitse de kendimizi evrenin merkezi olarak görmüyoruz. Bu durumdan kurtulmak için saha içinde canımızın acıması gerektiğini vurgulamıştım"MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maç sonrası ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söyledi.diyen başarılı teknik adam, "Oyuncularımdan canlarını dişlerine takarak oynamalarını istemiştim. Son haftalarda işler bizim için iyi gitse de kendimizi evrenin merkezi olarak görmüyoruz.Var olduğumuz bu durumdan kurtulmak için saha içinde canımızın acıması gerektiğini ve her şeyi beraber yapmamız gerektiğini vurgulamıştım" dedi.MKE Ankaragücü Kulübü, Yeni Malatyasporlu futbolcu Youssouf Ndayishimiye için "Geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın sonunda baş dönmesi şikayetiyle yerden kalkamayan Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Ndayishimiye'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.