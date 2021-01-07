1 boyacı sandığı 6 torun

Altındağ'daki Kale Mahallesi'nde yaşayan Demirkıran'ın oğlu öldü. Gelini de kendisine 6 torununu bırakıp gitti. Yokluk ve zorluklar içinde torunlarını büyüten Demirkıran, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Demirkıran, "Ben büyüklerimizden maddi manevi yardım bekliyorum. İyi vatandaşlardan yardım bekliyorum. Torunlarım için bana yardım edilsin" diye konuştu. Adapazarı Akyazı doğumlu Demirkıran 16 yaşındayken ailesiyle beraber Ankara'ya yerleşti. Maddi imkânsızlıktan okuyamadı. 17 yaşında evlendi. 45 sene evli kaldı. Eşi tansiyon hastasıydı. Vefat etti. 3 tane çocuğu olan Demirkıran'ın büyük oğlu 42 yaşında vefat etti. Geriye 6 çocuğu kaldı. Gelini çocukları bırakıp başkasıyla evlendi. Demirkıran 6 torunu ve 32 yaşındaki küçük oğluyla yaşıyor. Boyacılık yaparak torunlarına bakmaya çalışan Demirkıran astım, tansiyon ve şeker hastası.Dede Demirkıran torunlarını yanından ayırmıyor. Ayakkabı boyayarak ve komşularının yardımlarıyla torunlarına bakmaya çalışan Demirkıran, "Torunlarıma ben bakıyorum. Amcaları ve benimle beraberler. 3 çocuğum var. Kızım evlendi gitti. Küçük oğlum yanımda. Büyük oğlum ise askerdeyken by pass ameliyatı oldu. Daha sonra vefat etti. 13 senedir ayakkabı boyuyorum. Öncesinde ufak tefek çeyizlik eşya satıyordum. Başka tutunacağım bir dalım yok. Astım hastasıyım, tansiyon, şeker var. Rapor verdiler. Yaşlılık maaşı alıyorum. Ama bu para da bize yetmiyor. Çok zor durumdayız" dedi.Demirkıran, "Büyüklerimizden maddi manevi yardım bekliyorum. Çocuklar soruyorlar annemiz nerede diye saklayamıyoruz doğruları söylüyoruz. Bizim kimsemiz yok birbirimizden başka. Oğlum ve ben çocuklara bakıyoruz. Torunlarım hem öksüz hem yetim. Ayakkabı boyacılığından tüpümü dolduramayacak kadar az kazanıyorum. İyi vatandaşlardan yardım bekliyorum. Torunlarım için bana yardım edilsin" diye konuştu.